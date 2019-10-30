«Динамо» Киев — «Шахтер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Кубка Украины 30 октября 2019 года

30 октября на киевском стадионе «Олимпийский» местный клуб «Динамо» примет в гостях донецкий «Шахтер». Старт матча 1/8 финала Кубка Украины намечен на 20:30 по мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Шахтер».

«Динамо»

В последних играх «Динамо» старается пропускать меньше, но осторожность команды сказалась и на ее результативности. Прошедшие три встречи клуба завершались с тоталом меньше 2.5.

В прошлых двух играх «киевляне» играли вничью со счетом 1:1. Речь идет о матчах с «Копенгагеном» и «Карпатами». Ранее «динамовцы» обыграли «Александрию» со счетом 1:0.

«Бело-синие» не проигрывают уже 10 поединков, одержав победу в семи выступлениях. На «Олимпийском» эта серия насчитывает 6 матчей.

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В составе есть потери. Вратарь Денис Бойко вылетел на неопределенный срок. Также травмирован Кадар, но он может успеть восстановиться после травмы. Повреждение получил защитник Бурда.

«Шахтер»

«Шахтер» тоже в последних двух играх победами не блестал. Донецкий клуб дважды кряду играл вничью. Нулевую мировую команда расписала с «Александрией». Со счетом 2:2 «оранжевые» сыграли «Динамо» Загреб.

Перед этой ничейной серией «кроты» провели 5 удачных поединков, одержав победу во всех. Самые запоминающиеся результаты — 6:0 с «Колосом» и 4:0 с «Ворсклой».

Особого внимания стоит выездная серия «горняков». Они выиграли в семи гостевых матчах. В четырех случаях они побеждали без пропущенных голов.

Алан Патрик не сможет участвовать в этой встрече, поскольку в прошлом матче с «Александрией» он получил красную карточку.

Прогноз

3.55 и 2.01 — «Шахтер» является фаворитом. Что касается коэффициентов на проход, то здесь такие цифры: 2.46 и 1.55.

В матче «Динамо» — «Шахтер», ну или наоборот, всегда жарко. Нервы, накал страстей, игра на встречных курсах, стыки. Так что вряд ли в этот раз будет как-то иначе. Тем более речь идет об 1/8 финала и вылет для каждой команды — это провал.

Скорее всего, что ни одной из команд не удастся сохранить ворота «сухими». Предлагаем поставить на «обе забьют». Вариант оценен коэффициентом 1.75. 0