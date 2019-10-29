ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Сочи»Дуплет от Еременко. «Ростов» реабилитировался за поражение в Питере Диего КостаПримера. «Вильярреал» выиграл у «Алавеса», «Атлетико» победил «Атлетик» Валерий КарпинРПЛ. Ничья «Рубина» и «Урала», победы «Ростова» и «Зенита»
  • 16:00
    • «Зенит» на выезде обыграл «Крылья»
  • 15:44
    • ЦСКА — «Динамо»: известны стартовые составы команд
  • 15:32
    • «Локомотив» и «Спартак» определились с составами на дерби
  • 09:22
    • Вальверде покинет «Барселону» по окончанию сезона
  • 09:01
    • Слуцкий о Базуре: Его будущее в команде зависит не от меня, а от руководства клуба
  • 08:55
    • «Дженоа» установила новый рекорд Серии А
  • 08:33
    • Нобоа: В перерыве наш тренер сильно ругался
    Все новости спорта

    «Бавария» без промедлений возьмется за дело

    «Бохум» — «Бавария». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Кубка Германии 29 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Кубок Германии Прогнозы на Бохум Прогнозы на Баварию
    Прогноз на «Бохум» — «Бавария»
    Бенжамен Павар и Иван Перишич
    В 1/16 финала Кубка Германии «Бохум» будет принимать «Баварию». Матч состоится 29 октября на «Воновия Рурштадион». Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Бохум» — «Бавария».

    «Бохум»

    Еще в первой половине августа команда из одноименного немецкого города в 1/32 финала данного турнира прошла клуб «Баунаталь», победив на выезде (2:3).

    Но во второй Бундеслиге у подопечных Томаса Райса дела идут не слишком хорошо. За 11 матчей этот коллектив набрал лишь 9 очков, из-за чего занял место в зоне вылета чемпионата.

    После гостевого поражения от «Штутгарта» (2:1) «невыбиваемые» трижды сыграли вничью. «Бохум» не выявил сильнейшего в матчах с «Динамо» Дрезден (2:2), «Зандхаузеном» (1:1) и «Дармштадтом 98» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    В 9 туре второй Бундеслиги подопечные Райса одолели «Хайденхайм» (2:3), но позже команда расписала мировую с «Карлсруэ» (3:3), а в последнем поединке «Бохум» уступил клубу «Хольштейн Киель» (2:1).

    «Бавария»

    В 1/32 финала Кубка Германии коллектив из Мюнхена встретился с «Энерги». Гостям этого противостояния удалось справиться с соперниками, победив их со счетом 1:3.

    А в последних матчах в других турнирах «Бавария» не всегда выступает идеально. К примеру, после разгрома «Тоттенхэма» в Лиги чемпионов (2:7) подопечные Нико Ковача уступили «Хоффенхайму» в Бундеслиге (1:2).

    В восьмом туре чемпионата на «ВВК Арене» гости расписали мировую с «Аугсбургом» (2:2). Но затем в еврокубках мюнхенцы взяли верх над «Олимпиакосом» (2:3).

    1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    В последнем на сегодняшний день поединке «Бавария» в родных стенах переиграла «Унион» (2:1). За 9 матчей эта команда сумела заработать 18 очков.

    Прогноз

    На победу «Бохума» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 18,5, на ничью — 10,5, а на победу «Баварии» — 1,09.

    Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 1,72. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч ЦСКА — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч СПАЛ — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.54
  • Прогноз на матч Авангард — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Балтика — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Аякс — Фейеноорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Краснодар — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Норвич — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Боруссия М — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лэмпард продолжает добиваться успехов у руля «Челси»
  • «Челси» выдал лучшее выступление при Лэмпарде
    • 18:18 24/10/2019     Гарри Кейн
  • «МЮ» нужен Кейн. Но Кейну вряд ли нужен «МЮ»
    • 18:03 23/10/2019     Лионель Месси
  • В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в Праге
    • 12:10 24/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Бохум» — «Бавария». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Кубка Германии 29 октября 2019 года. Прогноз на «Бохум» — «Бавария». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.72
    Тоже интересно
    «Лестер» одержал крупнейшую выездную победу в АПЛ Футбол «Лестер» пишет историю и повторяет чемпионский сезонРеакция прессы на матч «Саутгемптон» — «Лестер» Вчера в 15:470
  • 17:05
    • «Болонья» прервала пятиматчевую безвыигрышную серию
  • 16:52
    • Семак: Хотелось бы забивать больше
  • 16:37
    • «Сибирь» в овертайме одолела «Магнитку»
    Давид Луис Футбол Странные дела. Навыки, без которых футболисты могли бы обойтисьСобираем символическую команду из тех игроков, которые не подходят под стандартное описание для своих позиций Вчера в 15:440
  • Экспресс дня

  • Чего ждать от старта недели в КХЛ?
  • 4.36
    •
  • 16:21
    • «Реал Сосьедад» одержал выездную победу над «Сельтой»
  • 11:14
    • Эмери: Думаю, сейчас не время говорить об Озиле
  • 10:56
    • Сульшер: Переходный период пойдет на пользу молодым игрокам
    Бенджамин Чилвел Футбол АПЛ. «Лестер» разгромил «Саутгемптон», «МанСити» обыграл «Астон Виллу», «Челси» победил «Бернли»Обзор матчей десятого тура английской Премьер-лиги Вчера в 22:060
  • 10:50
    • Гвардиола: Окажемся в зоне вылета, если будем играть, как в первом тайме с «Астон Виллой»
  • 10:31
    • Клопп: «Тоттенхэм» может использовать результат финала ЛЧ как мотивацию
  • 09:56
    • Мюллер: Нам немного не хватает жёсткости и, конечно, удачи
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие