«Бохум» — «Бавария». Прогноз (к. 1.72) и ставки на матч Кубка Германии 29 октября 2019 года

В 1/16 финала Кубка Германии «Бохум» будет принимать «Баварию». Матч состоится 29 октября на «Воновия Рурштадион». Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Бохум» — «Бавария».

«Бохум»

Еще в первой половине августа команда из одноименного немецкого города в 1/32 финала данного турнира прошла клуб «Баунаталь», победив на выезде (2:3).

Но во второй Бундеслиге у подопечных Томаса Райса дела идут не слишком хорошо. За 11 матчей этот коллектив набрал лишь 9 очков, из-за чего занял место в зоне вылета чемпионата.

После гостевого поражения от «Штутгарта» (2:1) «невыбиваемые» трижды сыграли вничью. «Бохум» не выявил сильнейшего в матчах с «Динамо» Дрезден (2:2), «Зандхаузеном» (1:1) и «Дармштадтом 98» (2:2).

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В 9 туре второй Бундеслиги подопечные Райса одолели «Хайденхайм» (2:3), но позже команда расписала мировую с «Карлсруэ» (3:3), а в последнем поединке «Бохум» уступил клубу «Хольштейн Киель» (2:1).

«Бавария»

В 1/32 финала Кубка Германии коллектив из Мюнхена встретился с «Энерги». Гостям этого противостояния удалось справиться с соперниками, победив их со счетом 1:3.

А в последних матчах в других турнирах «Бавария» не всегда выступает идеально. К примеру, после разгрома «Тоттенхэма» в Лиги чемпионов (2:7) подопечные Нико Ковача уступили «Хоффенхайму» в Бундеслиге (1:2).

В восьмом туре чемпионата на «ВВК Арене» гости расписали мировую с «Аугсбургом» (2:2). Но затем в еврокубках мюнхенцы взяли верх над «Олимпиакосом» (2:3).

В последнем на сегодняшний день поединке «Бавария» в родных стенах переиграла «Унион» (2:1). За 9 матчей эта команда сумела заработать 18 очков.

Прогноз

На победу «Бохума» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 18,5, на ничью — 10,5, а на победу «Баварии» — 1,09.

Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 1,5 с коэффициентом 1,72. 0