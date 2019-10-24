«Айнтрахт» — «Стандард». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

В четверг, 24 октября, франкфуртский «Айнтрахт» будет принимать на своем поле льежский «Стандард» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Стандард».

«Айнтрахт»

Франкфуртский клуб начал путь в Лиге Европы со 2-го раунда квалификации, где прошел эстонскую «Флору», дважды победив ее со счетом 2:1.

В третьем раунде отбора был выбит клуб из Лихтенштейна «Вадуц» (5:0 в гостях и 1:0 дома), а в раунде плей-офф франкфуртский клуб одолел французский «Страсбур» (0:1 в гостях и 3:0 дома).

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Групповой этап ЛЕ начался с домашнего поражения от лондонского «Арсенала» (0:3). Немцы пропустили один мяч до перерыва, а в концовке остались в меньшинстве и пропустили еще два мяча.

Во втором туре группового этапа «Айнтрахт» на выезде одолел португальскую «Виторию Гимараэш», забив в первом тайме единственный мяч.

В последних матчах Бундеслиги подопечные Ади Хюттера дома упустили победу над «Вердером» (2:2) и на выезде разгромили «Байер» (3:0), а между этими матчами сгоняли «товарняк» с «Тевтонией» (1:3).

После 8 туров Бундеслиги «Айнтрахт» с 14 очками на 8-м месте. Разница мячей 14-10, 5 голов забил Гонсалу Пасиенсия.

«Стандард»

Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Бельгии стартовал в Лиге Европы с группового этапа, победив в стартовом матче португальскую «Виторию» (2:0) на своем поле.

Во втором туре льежский клуб был в Лондоне разгромлен «Арсеналом» со счетом 0:4, трижды пропустив еще до перерыва.

В последних матчах «Стандард» на выезде сыграл вничью с «Антверпеном» (2:2) и на своем поле победил действующего чемпиона — «Генк» (1:0), забив единственный мяч на последних минутах.

В чемпионате Бельгии «Стандард» с 23 очками после 11 туров идет на втором месте, на 3 балла уступая лидирующему «Брюгге». Разница мячей 24-9, 6 голов забил Рено Эмон.

Календарь и таблица Лиги Европы

В группе F Лиги Европы «Айнтрахт» с 3 очками и разницей мячей 1-3 занимает третье место, уступая по дополнительным показателям «Стандарду» (3 очка, 2-4). Лидирует «Арсенал» (6 очков, 7-0).

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Айнтрахта» — 1.45, победа «Стандарда» — 6.0, ничья в основное время — 4.65.

Бельгийцы развалились в выездном матче с «Арсеналом». «Айнтрахт» — не «Арсенал», но с лондонцами играл увереннее и на своем поле не проиграет.

Можно ждать результативного матча, интересны варианты ТБ за 1,50 и «Обе забьют» за 1,65. 0