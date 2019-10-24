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    Обгонит ли «Айнтрахт» бельгийцев в таблице группы F?

    «Айнтрахт» — «Стандард». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

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    Прогноз на «Айнтрахт» — «Стандард»
    «Айнтрахт»
    В четверг, 24 октября, франкфуртский «Айнтрахт» будет принимать на своем поле льежский «Стандард» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Айнтрахт» — «Стандард».
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 24 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 6.50
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    «Айнтрахт»

    Франкфуртский клуб начал путь в Лиге Европы со 2-го раунда квалификации, где прошел эстонскую «Флору», дважды победив ее со счетом 2:1.

    В третьем раунде отбора был выбит клуб из Лихтенштейна «Вадуц» (5:0 в гостях и 1:0 дома), а в раунде плей-офф франкфуртский клуб одолел французский «Страсбур» (0:1 в гостях и 3:0 дома).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Групповой этап ЛЕ начался с домашнего поражения от лондонского «Арсенала» (0:3). Немцы пропустили один мяч до перерыва, а в концовке остались в меньшинстве и пропустили еще два мяча.

    Во втором туре группового этапа «Айнтрахт» на выезде одолел португальскую «Виторию Гимараэш», забив в первом тайме единственный мяч.

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    После 8 туров Бундеслиги «Айнтрахт» с 14 очками на 8-м месте. Разница мячей 14-10, 5 голов забил Гонсалу Пасиенсия.

    «Стандард»

    Бронзовый призер прошлогоднего чемпионата Бельгии стартовал в Лиге Европы с группового этапа, победив в стартовом матче португальскую «Виторию» (2:0) на своем поле.

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    Во втором туре льежский клуб был в Лондоне разгромлен «Арсеналом» со счетом 0:4, трижды пропустив еще до перерыва.

    В последних матчах «Стандард» на выезде сыграл вничью с «Антверпеном» (2:2) и на своем поле победил действующего чемпиона — «Генк» (1:0), забив единственный мяч на последних минутах.

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    Календарь и таблица Лиги Европы

    В группе F Лиги Европы «Айнтрахт» с 3 очками и разницей мячей 1-3 занимает третье место, уступая по дополнительным показателям «Стандарду» (3 очка, 2-4). Лидирует «Арсенал» (6 очков, 7-0).

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Айнтрахта» — 1.45, победа «Стандарда» — 6.0, ничья в основное время — 4.65.

    Бельгийцы развалились в выездном матче с «Арсеналом». «Айнтрахт» — не «Арсенал», но с лондонцами играл увереннее и на своем поле не проиграет.

    Можно ждать результативного матча, интересны варианты ТБ за 1,50 и «Обе забьют» за 1,65. 0

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