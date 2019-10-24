ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ювентус» — «Локомотив»Заноза для «Старой синьоры». Бенефис Дибалы лишил «Локо» победы в Турине Фернандо ТорресМир без Месси и Роналду. Кто был достоин «Золотого мяча»? Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 15-21 октября
  • 23:52
    • «Ювентус» вырвал победу у «Локомотива», Дибала оформил дубль
  • 00:03
    • «Тоттенхэм» разгромил «Црвену Звезду»
  • 00:00
    • «Пари Сен-Жермен» отправил в ворота «Брюгге» пять мячей
  • 23:56
    • Дубль Левандовского помог «Баварии» одолеть «Олимпиакос»
  • 23:55
    • «Реалу» хватило одного гола для победы над «Галатасараем»
  • 23:52
    • Хет-трик Стерлинга позволил «МанСити» разгромить «Аталанту»
  • 22:22
    • СКА по буллитам уступил «Нефтехимику»
    Все новости спорта

    Добудет ли «Арсенал» третью победу в группе?

    «Арсенал» — «Витория» Гимарайш. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Витория Гимарайнш Прогнозы на футбол Англии Календарь Лиги Европы
    Прогноз на «Арсенал» — «Витория» Гимарайш
    Джо Уиллок
    «Арсенал» и «Витория» Гимарайнш сыграют в третьем туре групповой стадии Лиги Европы. Матч состоится 24 октября на стадионе «Эмирейтс». Начало в 22:00 по мск. Прогноз на «Арсенал» — «Витория» Гимарайш.

    «Арсенал»

    «Канониры» — лидеры группы F. В активе команды 6 очков, благодаря двум уверенным победам. Сначала подопечные Эмери разобрались на выезде с «Айнтрахтом» их Франкфурта со счетом 0:3. Затем была более крупная победа над «Стандардом» со счетом 4:0.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Таким образом, «Арсенал» имеет отличный показатель голов, причем не только в ЛЕ. Здесь лучше отметить малое количество пропускаемых мячей.

    Хотя в понедельник «красно-белые» уступили «Шеффилд Юнайтед» 1:0. Это была первая неудача за 9 последних поединков. Тем не менее стоит отметить, что хозяева пропустили только два гола в 5 матчах.

    «Витория»

    «Витория» находится на дне таблицы. Команда не набрала ни единого балла, поскольку проиграла все две предыдущие встречи.

    10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru ТВLIVEСмотретьПри плюсовом балансеmarathonbet.ru

    При этом стоит добавить, что португальцы еще не забили ни одного гола на групповой стадии. Они уступили «Стандарду» 2:0 и проиграли «Айнтрахту» 0:1.

  • Серия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»
  • «Красные» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» в девятом туре английской Премьер-лиги
  • 21/10/2019

    • Гости проиграли две последние встречи. После домашнего фиаско от «орлов» они проиграли в Кубке Португалии клубу «Синтра».

    Прогноз

    Справедливые коэффициенты предлагают букмекеры на этот матч: 1.28 против 10.5, 6.30 дают на ничью.

    «Арсенал» побеждал и в тайме, и в матче в 6 из 8 поединков ЛЕ. Несмотря на поражение в прошлой игре с «Шеффилдом» хозяева имеют высокие шансы на успех в этот раз.

    Ставим на победу «Арсенала» с форой -1.5 за 1.76. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Флорида — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Аризона
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Ривер Плейт
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.58
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Торпедо — Чайка
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.67
  • Прогноз на матч Аякс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  3.30
  • Экспресс дня 23 октября
  • Сегодня в 19:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.65
  • Прогноз на матч Аякс — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:55
    •  1.67
  • Прогноз на матч Интер — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Славия Прага — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Генк — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.5
  • Прогноз на матч Зальцбург — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Виктор Гончаренко
  • Гончаренко просчитался. ЦСКА снова потерял очки
    • 23:00 20/10/2019     Адам Лаллана
  • Серия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»
    • 14:56 21/10/2019     Олег Знарок
  • Знарок опять победил в Питере. СКА не помогли новички
    • 12:55 21/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Арсенал» — «Витория» Гимарайш. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года. Прогноз на «Арсенал» — «Витория» Гимарайш. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76
    Тоже интересно
    Владимир Тарасенко Хоккей НХЛ. Три очка Тарасенко, шайба Наместникова, передачи Проворова и ВоробьеваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 октября Вчера в 07:340
  • 21:47
    • Гол Мораты принес «Атлетико» победу над «Байером»
  • 21:47
    • «Шахтер» и загребское «Динамо» разошлись миром
  • 21:22
    • «Тоттенхэм» и «Црвена Звезда» огласили составы
    Адам Лаллана Футбол Серия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»«Красные» сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» в девятом туре английской Премьер-лиги 21/10/2019 в 14:560
  • Экспресс дня

  • Добудет ли «Зенит» приемлемый результат в Германии?
  • 3.30
    •
  • 01:01
    • Семин: «Локомотив» сыграл на 100 процентов своих возможностей
  • 00:48
    • Дибала: Мне действительно нужны были эти два гола
  • 00:40
    • Семин: «Локо» не смог вовремя среагировать на замены «Ювентуса»
    «Ливерпуль» Футбол АПЛ. «Ман Сити» выиграл у «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Ливерпулем»Обзор матчей девятого тура английской Премьер-лиги Вчера в 00:170
  • 21:12
    • Бензема и Азар сыграют в атаке «Реала» против «Галатасарая»
  • 21:01
    • Силва и Сильва — в запасе «МанСити» на игру с «Аталантой»
  • 20:17
    • «Авангард» по буллитам обыграл «Салават»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие