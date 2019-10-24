«Арсенал» — «Витория» Гимарайш. Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Лиги Европы 24 октября 2019 года

«Арсенал» и «Витория» Гимарайнш сыграют в третьем туре групповой стадии Лиги Европы. Матч состоится 24 октября на стадионе «Эмирейтс». Начало в 22:00 по мск. Прогноз на «Арсенал» — «Витория» Гимарайш.

«Арсенал»

«Канониры» — лидеры группы F. В активе команды 6 очков, благодаря двум уверенным победам. Сначала подопечные Эмери разобрались на выезде с «Айнтрахтом» их Франкфурта со счетом 0:3. Затем была более крупная победа над «Стандардом» со счетом 4:0.

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Таким образом, «Арсенал» имеет отличный показатель голов, причем не только в ЛЕ. Здесь лучше отметить малое количество пропускаемых мячей.

Хотя в понедельник «красно-белые» уступили «Шеффилд Юнайтед» 1:0. Это была первая неудача за 9 последних поединков. Тем не менее стоит отметить, что хозяева пропустили только два гола в 5 матчах.

«Витория»

«Витория» находится на дне таблицы. Команда не набрала ни единого балла, поскольку проиграла все две предыдущие встречи.

При этом стоит добавить, что португальцы еще не забили ни одного гола на групповой стадии. Они уступили «Стандарду» 2:0 и проиграли «Айнтрахту» 0:1.

Гости проиграли две последние встречи. После домашнего фиаско от «орлов» они проиграли в Кубке Португалии клубу «Синтра».

Прогноз

Справедливые коэффициенты предлагают букмекеры на этот матч: 1.28 против 10.5, 6.30 дают на ничью.

«Арсенал» побеждал и в тайме, и в матче в 6 из 8 поединков ЛЕ. Несмотря на поражение в прошлой игре с «Шеффилдом» хозяева имеют высокие шансы на успех в этот раз.

Ставим на победу «Арсенала» с форой -1.5 за 1.76. 0