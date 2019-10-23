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    Сможет ли «Бока Хуниорс» отыграть два мяча у «Ривер Плейт»?

    «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч Кубка Либертадорес 23 октября 2019 года

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    Прогноз на «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт»
    Рафаэль Борре
    В ответном полуфинальном матче Кубка Либертадорес «Бока Хуниорс» на стадионе «Бомбонера» примет «Ривер Плейт». Игра пройдет 23 октября и начнется в 03:30 по мск. Прогноз на «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт».

    «Бока Хуниорс»

    В первом поединке этих команда, который прошел на поле «Ривера», победу одержали хозяева со счетом 2:0, забившие свои голы на 7-й и 70-й минутах встречи.

    После того матча 27-кратный чемпион Аргентины провел две игры в национальном первенства. Сперва он одолел «Дефенса и Хустисия» в гостях со счетом 1:0, а потом с таким же результатом уступил «Расингу» на своей территории.

    После 10 туров чемпионата Аргентины «сине-желтые» возглавляют турнирную таблицу, имея на своем счету 21 очко, опережая вторую позицию по дополнительным показателям.

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    Стоит отметить, что поражение от «Ривер Плейта» стало для «генуэзцев» только вторым в этом розыгрыше КЛ. Еще на групповом этапе они были разгромлены на выезде бразильским «Атлетико Паранаенсе» (0:3). На своей арене в этом КЛ «Бока» выиграла пять встреч при одном ничейном исходе, пропустив только один гол.

    «Ривер Плейт»

    «Миллионеры» после игры с «Бокой» сыграли в трех играх, выиграв в двух из них при одном ничейном результате.

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    Сперва поочередно они по 2:0 на своем поле переиграли «Патронато Парана» в чемпионате и «Альмагро» в Кубке страны, а в своем последнем матче «Ривер» расписал гостевую мировую с «Арсеналом» (3:3) в аргентинском первенстве.

    С 18 зачетными баллами «красно-белые» расположились на шестой строке в турнирной таблице чемпионата Аргентины, уступая первой строке всего три пункта.

    В этом розыгрыше КЛ «Ривер Плейт» еще не проигрывал, пять раз одолев соперника и семь встреч свел вничью. В гостях он раз победил и четыре игры свел к мировым.

    В последнее время «Ривер» удачно играет с «Бокой», последний раз проиграв ей почти два года тому назад.

    Прогноз на «Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт»

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Бока Хуниорс» предлагают — 2.60.

    На викторию «Ривер Плейт» дают — 3.15, ничья оценена — в 3.10.

    Хозяевам, которым нужно отыграть два мяча, придется идти большими силами вперед для ликвидации негативного гандикапа, что даст шансы гостям на контратаки. Думаем, что в поединке будут забит не один гол. 0

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