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    Обыграет ли «Динамо» «Александрию» на «Олимпийском»?

    «Динамо» К — «Александрия». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч чемпионата Украины 20 октября 2019 года

    Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Динамо Киев Прогнозы на Александрия
    Прогноз на «Динамо» К — «Александрия»
    Артем Беседин
    В воскресенье, 20 октября, киевское «Динамо» в рамках 11-го тура украинской Премьер-лиги на своем поле сыграет с «Александрией». Встреча, которая пройдет в Киева на стадионе «Олимпийский», начнется в 17:00 по мск. Прогноз на «Динамо» К — «Александрия».
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    Футбол. Украина. Премьер-лига 20 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Динамо» Киев

    Киевская команда перед уходом на международный перерыв набрала неплохой ход, выиграв четыре игры при одном ничейном результате.

    Единственная потеря очков пришлась на матч Лиги Европы против швейцарского «Лугано» (0:0). После той игры «бело-голубые» разгромили «Колос» со счетом 4:0 в рамках УПЛ.

    Перед 11 туром «динамовцы» с 20 очками идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Украины, уступая второй «Десне» только по дополнительным показателям.

    Все прогнозы на футбол

    В четырех домашних встречах текущего розыгрыша УПЛ киевляне добыли лишь одну победу, раз сыграли вничью и дважды проиграли, разница мячей — 5:5.

    «Александрия»

    У «Александрии» также 5-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров, где она трижды победила при двух ничейных исходах.

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    Одна из мировых состоялась в Лиге Европы, пришедшая на домашний поединок с бельгийским «Гентом» (1:1), а перед международной паузой «олени» обыграли в родных стенах «Карпаты» (2:1) в чемпионате.

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    • На счету александрийцев находится 19 пунктов, с которыми они расположились на четвертой строке в турнирной таблице чемпионата Украины.

    В четырех гостевых встречах текущего сезона УПЛ «Александрия» одержала две виктории, раз свела матч вничью и раз проиграла, разница забитых и пропущенных — 5:4.

    В прошлом розыгрыше УПЛ «Динамо» дважды выиграло у «Александрии» (1:0 и 2:0), один поединок закончился вничью (1:1) и раз победили «олени» — 2:1.

    Прогноз на «Динамо» Киев — «Александрия»

    «Динамо» должно обыгрывать «Александрию» на своей арене, даже несмотря на то, что некоторые игроки киевлян накануне сыграли за свои сборные и не успели восстановить свои кондиции. 0

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