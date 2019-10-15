Таджикистан — Япония. Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч отбора к ЧМ-2022 15 октября 2019 года

В Душанбе 15 октября на стадионе «Памир» сборная Таджикистана в рамках четвертого тура второго раунда отбора ЧМ-2022 сыграет с национальной командой Японии. Начало игры — в 15:15 по мск. Прогноз на Таджикистан — Япония.

Таджикистан

Таджикистан ни разу не преодолевал квалификацию ни к чемпионату мира, ни к континентальному первенству.

В этом году «персидские львы» провели семь встреч, в которых добились четырех побед и три поединка они проиграли.

В отборочном цикле национальная команда Таджикистана сыграла две игры и обе выиграла. Сперва она на своей территории одолела Киргизию с счетом 1:0, а в следующем мачте с таким же результатом переиграла в гостях Монголию.

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С шестью зачетными баллами таджики после двух встреч расположились на второй строке в группе F, уступая первой Японии только по разницы мячей.

Япония

«Синие самураи» начали этот год с шести викторий кряду, которые пришлись на матчи континентального первенства, где они добрались до финала, проиграв там Катару со счетом 1:3.

Летом японцы принимали участие в Кубке Америки-2019, закончив там выступление на групповом этапе, заработав в трех встречах два очка.

В квалификации к ЧМ-2022 сборная Японии идет пока без потерь, выиграв оба стартовых поединка. Она поочередно одолела Мьянму (2:0) в гостях и Монголию (6:0) дома. С шестью очками японцы возглавляют группу F.

Отметим, что на данный момент у Страны восходящего солнца 5-матчевая беспроигрышная серия, где она трижды выиграла и два раза сыграла вничью.

Японцы дважды играли с таджиками и оба раза выиграли — 8:0 и 4:0.

Прогноз на Таджикистан — Япония

Прогнозируем, что сборная Японии одержит победу в Душанбе с разницей в несколько мячей. 0