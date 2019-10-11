Португалия — Люксембург. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 11 октября 2019 года

В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Португалии 11 октября на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне сыграет с Люксембургом. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Португалия — Люксембург.

Португалия

На данном этапе квалификационного пути «команда избранных» провела лишь 4 матча. В этих поединках португальцы сумели набрать 8 очков, благодаря чему они занимают 2 место в Группе В.

Свое сражение за путевку на Евро-2020 подопечные Фернанду Сантуша начали с домашней встречи с Украиной. Этот поединок завершился ничьей (0:0). Разошлись миром португальцы и в противостоянии с Сербией (1:1).

После этого команда провела 2 матча в рамках Лиги наций. 5 июня благодаря хет-трику Роналду сборная одолела Швейцарию (3:1), а затем в финале Португалия победила Нидерланды (1:0).

Все прогнозы на Евро-2020

В 5 туре квалификации коллектив Фернанду Сантуша разобрался с Сербией (2:4), а 10 сентября в Вильнюсе гости разгромили Литву (1:5).

Люксембург

В отличие от соперника, Люксембург успел сыграть на 1 матч больше. За 5 поединков квалификации команда набрала 4 очка и заняла 4 строчку в турнирной таблице.

В первой встрече в рамках отборочного цикла подопечные Люка Хольца разобрались с Литвой (2:1), а затем потерпели поражение от Украины (1:2).

В 3 туре «красные львы» в Вильнюсе разошлись миром с Литвой (1:1), а несколькими днями позже во Львове гости снова уступили украинцам (1:0).

5 сентября Люксембург принял участие в товарищеской встрече с Северной Ирландией. В Белфасте хозяева матча взяли верх (1:0). Неудачей завершился и 6 тур квалификации. На стадионе «Жози Бартель» коллектив Хольца проиграл Сербии (1:3).

Прогноз

Победа Португалии в этой встрече оценивается скромным коэффициентом 1,06, на ничью букмекеры предлагают котировку 13,5, а на победу Люксембурга — 31,0.

Хозяева матча не могут позволить себе терять очки. На своем поле коллектив Сантуша должен брать игру под контроль с первых минут. Наш прогноз — победа Португалии в первом тайме с форой -1 с коэффициентом 1,53. 0