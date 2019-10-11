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    Как быстро Португалия предрешит исход матча?

    Португалия — Люксембург. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 11 октября 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Португалии Прогнозы на Португалия
    Прогноз на Португалия — Люксембург
    Криштиану Роналду
    В седьмом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Португалии 11 октября на стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне сыграет с Люксембургом. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Португалия — Люксембург.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа B 11 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.05
  • X
  • 13.50
  • 2
  • 40.00
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    Португалия

    На данном этапе квалификационного пути «команда избранных» провела лишь 4 матча. В этих поединках португальцы сумели набрать 8 очков, благодаря чему они занимают 2 место в Группе В.

    Свое сражение за путевку на Евро-2020 подопечные Фернанду Сантуша начали с домашней встречи с Украиной. Этот поединок завершился ничьей (0:0). Разошлись миром португальцы и в противостоянии с Сербией (1:1).

    После этого команда провела 2 матча в рамках Лиги наций. 5 июня благодаря хет-трику Роналду сборная одолела Швейцарию (3:1), а затем в финале Португалия победила Нидерланды (1:0).

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    В 5 туре квалификации коллектив Фернанду Сантуша разобрался с Сербией (2:4), а 10 сентября в Вильнюсе гости разгромили Литву (1:5).

    Люксембург

    В отличие от соперника, Люксембург успел сыграть на 1 матч больше. За 5 поединков квалификации команда набрала 4 очка и заняла 4 строчку в турнирной таблице.

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    • В первой встрече в рамках отборочного цикла подопечные Люка Хольца разобрались с Литвой (2:1), а затем потерпели поражение от Украины (1:2).

    В 3 туре «красные львы» в Вильнюсе разошлись миром с Литвой (1:1), а несколькими днями позже во Львове гости снова уступили украинцам (1:0).

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    5 сентября Люксембург принял участие в товарищеской встрече с Северной Ирландией. В Белфасте хозяева матча взяли верх (1:0). Неудачей завершился и 6 тур квалификации. На стадионе «Жози Бартель» коллектив Хольца проиграл Сербии (1:3).

    Прогноз

    Победа Португалии в этой встрече оценивается скромным коэффициентом 1,06, на ничью букмекеры предлагают котировку 13,5, а на победу Люксембурга — 31,0.

    Хозяева матча не могут позволить себе терять очки. На своем поле коллектив Сантуша должен брать игру под контроль с первых минут. Наш прогноз — победа Португалии в первом тайме с форой -1 с коэффициентом 1,53. 0

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    Португалия — Люксембург. Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 11 октября 2019 года. Прогноз на Португалия — Люксембург. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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