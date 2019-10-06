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    Воспользуется ли «Мальорка» непростым календарем «Эспаньола»?

    «Мальорка» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Примеры 6 октября 2019 года

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    Прогноз на «Мальорка» — «Эспаньол»
    Футболисты «Эспаньола»
    В рамках 8 тура испанской Примеры сойдутся «Мальорка» и «Эспаньол». Команды проведут встречу на Estadio de Son Moix в городе Пальма де Майорка. Старт матча в 13:00 по мск. Прогноз на «Мальорка» — «Эспаньол».
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    Футбол. Испания. Примера 06 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.45
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  • 3.15
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  • 3.05
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    «Мальорка»

    После того как команда выиграла в первом туре, она больше не смогла набрать три очка. В остальных шести встречах коллектив оставался без побед, причем в пяти из них он проигрывал своему сопернику.

    «Мальорка» проиграла три последних матча в Примере. Хозяева уступили «Хетафе» со счетом 4:2, затем они скрутились от «Атлетико» 0:2. На прошлых выходных «красно-черные» не смогли забить на выезде «Алавесу», за что поплатились двумя пропущенными мячами.

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    В целом «киноварные» не забивали в 5 из 6 выступлений в рамках Примеры. Клуб проиграл 5 из 6 встреч.

    На данный момент «островитяне» находятся на предпоследнем месте. В их активе всего 4 набранных балла.

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» располагается на строчку выше. «Попугаи» имеют 5 очков, поэтому отрыв от хозяев небольшой.

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    Гостям сложнее, поскольку они параллельно выступают в Лиге Европы. В середине недели они выиграли у ЦСКА 0:2. Перед этим клуб не выигрывал четыре матча кряду. На прошлых выходных команда проиграла «Вальядолиду» 0:2, а неделю назад «бело-голубые» сыграли вничью с «Сельтой» (1:1).

    Примечательно, что в этом сезоне «Эспаньол» еще не проигрывал на выезде — 4 победы и 3 ничьи.

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    • В предстоящем поединке коллективу из Барселоны будет сложно, поскольку из-за травмы пострадал Факундо Ферейра. Кроме него не сыграет Андер Итурраспе.

    Прогноз

    «Мальорка» не проигрывала «Эспаньолу» в 12 из 13 последних очных дуэлей. Гости в свою очередь хорошо выступают на чужих полях.

    Коэффициенты букмекеры предлагают следующие: 2.55 на победу хозяев, 3.05 дают на «попугаев» и 3.15 установили на ничью.

    «Красно-черные» настроены только на победу. Им нужно прерывать свою неудачную серию. Они попытаются воспользоваться усталостью соперника после Лиги Европы.

    «Эспаньол» должен допустить ошибку вследствие усталости и пропустить. Таким образом, «Мальорка» либо выиграет с перевесом в один мяч, либо будет ничья. Коэффициент составляет 1.83. 0

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    «Мальорка» — «Эспаньол». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Примеры 6 октября 2019 года. Прогноз на «Мальорка» — «Эспаньол». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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