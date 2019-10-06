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    «Лацио» продолжит подниматься в турнирной таблице

    «Болонья» — «Лацио». Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч итальянской Серии А 6 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Лацио Прогнозы на Болонью
    Прогноз на «Болонья» — «Лацио»
    «Лацио» удалось преодолеть кризис
    В воскресенье, 6 октября, «Болонья» будет принимать на своем поле «Лацио» в рамках седьмого тура итальянской Серии А. Начало матча — в 16:00 мск. Прогноз на «Болонья» — «Лацио».
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.70
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    «Болонья»

    После шести туров итальянской Серии А команда из Болоньи располагается на 11-м месте в таблице с 8 очками. На старте сезона «красно-синие» забили 7 голов и столько же пропустили.

    Начался сезон для коллектива не с чемпионата, а с Кубка Италии. В матче 1/32 финала «Болонья» без всяких трудностей переиграла «Пизу» (0:3).

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    На старте Серии А была ничья с «Вероной» (1:1), а затем — победы над СПАЛом (1:0) и «Брешиа» (4:3). В последних трех матчах победить не удавалось — фиаско против «Ромы» (1:2) и «Удинезе» (0:1), а также ничья с «Дженоа» (0:0).

    В этих играх ощущается отсутствие главного тренера Синиши Михайловича. Специалист продолжает борьбу с лейкемией.

    «Лацио»

    Сейчас «орлята» с 10 очками, заработанными в шести встречах, располагаются на шестом месте в турнирной таблице.

    В отличие от многих представителей чемпионата Италии, «Лацио» еще не играл в Кубке страны, поэтому сезон для римского коллектива начался с конца августа.

    В первом матче итальянского первенства «бело-голубые» отправились на выезд в Геную. Там гости разгромили местную «Сампдорию» (0:3) — Чиро Иммобиле оформил в этой встрече дубль.

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    Поединок второго тура завершился ничьей 1:1 в римском дерби против «Ромы» на «Олимпийском». В третьем туре подопечные Индзаги проиграли СПАЛу на выезде — 1:2.

    Ситуация еще больше усугубилась после первого тура группового этапа Лиги Европы — римляне на выезде уступили румынскому «Клужу» (1:2). Тогда появились слухи о возможной отставке Симоне Индзаги, но они поутихли благодаря трем победам в четырех матчах.

    В прошлом туре Серии А дома была разгромлена «Дженоа» (4:0), а затем в Лиге Европы удалось одолеть «Ренн» — 2:1.

    Прогноз

    На победу «Болоньи» букмекеры дают коэффициент 3.35, на ничью — 3.80, а победу «Лацио» оценивают в 2.11.

    Еще пару недель назад можно было смело прогнозировать потерю очков для римлян, но в последнее время команда преодолела кризис и стабильно набирает очки. Предлагаем поставить на победу «Лацио» за 2.11. 0

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    «Болонья» — «Лацио». Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч итальянской Серии А 6 октября 2019 года. Прогноз на «Болонья» — «Лацио». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.11
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