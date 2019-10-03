«Янг Бойз» — «Рейнджерс». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Лиги Европы 3 октября 2019 года

«Янг Бойз»
«Янг Бойз» в ранге чемпиона Швейцарии начал свою компанию в самом престижном еврокубке, где был сразу же выбит сербской «Црвеной Звездой».
В Берне команды сыграли со счетом 2:2, а в Белграде был зафиксирован результат 1:1. И из-за правила выездного гола «пчелы» отправились сразу в групповой этап ЛЕ.
В первом туре ЛЕ «желто-черные» проиграли в Португалии «Порту» (1:2). Отметим, что поражение от «драконов» стало для бернцев первым в этом сезоне.
На внутренней арене столичный коллектив после девяти туров идет на второй строке, уступая первому «Базелю» три очка. На выходных «Янг Бойз» обыграл дома «Сьон» — 3:2.
«Рейнджерс»
Самый титулованный футбольный клуб Шотландии стартовал в этом розыгрыше Лиги Европы с первого квалификационного раунда. Для попадания в группу ему пришлось пройти четверых соперников.
Трудности в отборе у «джерс» возникли только на последней стадии квалификации, где в противостоянии с польской «Легией» все решил один забитый мяч в Глазго (1:0 и 0:0).
В первом туре группового этапа «светло-синие» на «Айброкс» обыграли голландский «Фейеноорд» со счетом 1:0, забив единственный гол в середине первого тайма.
У «Рейнджерса» также одно поражение в текущем сезоне (проиграл олд фирм «Селтику» — 0:2) и вторая строка в чемпионате страны. На данный момент у подопечных Стивена Джеррарда 5-матчевая победная серия, в которой они пропустили всего один гол.
Прогноз на «Янг Бойз» — «Рейнджерс»
В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Янг Бойз» — 2.00, победа «Рейнджерса» — 4.00, ничья — 3.80.
Прогнозируем, что чемпион Швейцарии на своей территории вполне может разжиться тремя очками в игре со второй командой Шотландии 0