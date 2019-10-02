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    Поднимется ли «Чарльтон» на второе место Чемпионшипа?

    «Чарльтон Атлетик» — «Суонси». Прогноз (к. 5.5) и ставки на матч Чемпионшипа 2 октября 2019 года

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    Прогноз на «Чарльтон Атлетик» — «Суонси»
    «Чарльтон» не сбавляет оборотов после выхода из Лиги 1
    «Чарльтон Атлетик» будет принимать «Суонси» в 10-м туре Чемпионшипа. Игра пройдет на стадионе «Вэлли» 2 октября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Чарльтон Атлетик» — «Суонси».
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 02 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
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    «Чарльтон Атлетик»

    Начав сезон с двух побед над «Блэкберном» (1:2) и над «Сток Сити» (3:1), «Чарльтон Атлетик» неожиданно уступил в серии пенальти «Форест Грину» (3:5) и вылетел из Кубка Лиги.

    После этого поражения команда не проигрывала четыре матча кряду, выиграв в двух из них. Тем не менее, эту серию сбили неудачи в матчах с «Бирмингемом» (0:1) и «Уиган» (0:2).

    Свой предыдущий поединок «Пикши» выиграли — дома у «Лидса» (1:0). Благодаря этому результаты они находятся на шестом месте, что в зоне плей-офф.

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    «Суонси»

    За 9 туров английского Чемпионшипа «Суонси» сумел подняться на 2 место в турнирной таблице. Команда отстает от лидера ВБА на один балл.

    Выиграв 6 из 6 матчей предсезонки, «Лебеди» продолжили победный путь и в 1 туре Чемпионшипа, обыграв на своем поле «Халл» (2:1).

    Затем подопечные Стива Купера сыграли вничью с «Дерби» (0:0) и после этого выиграли шесть поединков кряду во всех турнирах.

    Тем не менее, вот уже четыре игры кряду во всех турнирах валлийский коллектив не знает вкуса побед, чередуя поражения с ничьими.

    Помимо спада игровой формы в Чемпионшипе они еще и вылетели из Кубка Лиги, проиграв на выезде «Уотфорду» (1:2).

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,25, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,2, а ничья — в 3,4.

    Рекомендуем ставить на то, что «Чарльтон» выиграет, и обе команды забьют за 5,5. 0

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