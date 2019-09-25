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    Продолжит ли «Сочи» удачно играть на выезде?

    «Шинник» — «Сочи». Прогноз (к. 1.47) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Шинник» — «Сочи»
    Антон Заболотный
    В среду, 25 сентября, ярославский «Шинник» в матче 1/16 финала Кубка России сыграет с ФК «Сочи». Начало встречи — в 18:30 по мск. Прогноз на «Шинник» — «Сочи».
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    Футбол. Россия. Кубок 25 Сентября 2019 года
    Шинник
  • Ярославль
    •  Шинник 18:30 Сочи Сочи
    • Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.05
  • X
  • 3.10
  • 2
  • 2.45
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    «Шинник»

    «Шинник» уже успел стартовать в Кубке России, переиграв на предыдущей стадии 1:0 «Текстильщик» на своем поле.

    В первенстве первого дивизиона после 14 туров, ярославская команда разместилась на пятой строке, имея в своем активе 23 очка, отставая от зоны плей-офф всего на один пункт.

    «Сине-черные» на знают горечи поражений уже в четырех встречах кряду, выиграв за это период две игры при двух ничейных результатах.

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    Одолеть удалось крепкие «Томь» (2:1) и «Чертаново» (1:0) в своей последней встрече, мировые пришлись на матчи с «Краснодаром-2» и «Нефтехимиком» — по 2:2.

    «Сочи»

    ФК «Сочи», который по итогам прошлого сезона поднялся из ФНЛ в РПЛ, в элите российского футбола после 10 туров идет с 9 баллами 12-м, опережая опасную зону только по дополнительным показателям.

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  • 21/09/2019

    • «Южане» за минувшие три поединка смогли пополнить свою копилку шестью пунктами, обыграв в Казани «Рубин» (3:0) и в Москве «Динамо» (3:2) в своей последней игре.

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    Поражение в этот период пришлось на домашнюю встречу против московского «Локомотива», где все решил гол Крыховяка на 20-й минуте матча.

    В прошлом сезоне в рамках ФНЛ эти коллективы дважды сыграли между собой вничью — 1:1 и 0:0.

    Прогноз на «Шинник» — «Сочи»

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сочи» — 2.65, победа «Шинника» — 2.95, ничья — 3.00.

    «Южане» в последнее время довольно-таки успешно в последнее время играют на выезде, выигрывая при результативной игре. Прогнозируем, что и эта встреча будет с забитыми мячами. 0

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