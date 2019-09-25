«Шинник» — «Сочи». Прогноз (к. 1.47) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года

В среду, 25 сентября, ярославский «Шинник» в матче 1/16 финала Кубка России сыграет с ФК «Сочи». Начало встречи — в 18:30 по мск. Прогноз на «Шинник» — «Сочи».

«Шинник»

«Шинник» уже успел стартовать в Кубке России, переиграв на предыдущей стадии 1:0 «Текстильщик» на своем поле.

В первенстве первого дивизиона после 14 туров, ярославская команда разместилась на пятой строке, имея в своем активе 23 очка, отставая от зоны плей-офф всего на один пункт.

«Сине-черные» на знают горечи поражений уже в четырех встречах кряду, выиграв за это период две игры при двух ничейных результатах.

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Одолеть удалось крепкие «Томь» (2:1) и «Чертаново» (1:0) в своей последней встрече, мировые пришлись на матчи с «Краснодаром-2» и «Нефтехимиком» — по 2:2.

«Сочи»

ФК «Сочи», который по итогам прошлого сезона поднялся из ФНЛ в РПЛ, в элите российского футбола после 10 туров идет с 9 баллами 12-м, опережая опасную зону только по дополнительным показателям.

«Южане» за минувшие три поединка смогли пополнить свою копилку шестью пунктами, обыграв в Казани «Рубин» (3:0) и в Москве «Динамо» (3:2) в своей последней игре.

Поражение в этот период пришлось на домашнюю встречу против московского «Локомотива», где все решил гол Крыховяка на 20-й минуте матча.

В прошлом сезоне в рамках ФНЛ эти коллективы дважды сыграли между собой вничью — 1:1 и 0:0.

Прогноз на «Шинник» — «Сочи»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Сочи» — 2.65, победа «Шинника» — 2.95, ничья — 3.00.

«Южане» в последнее время довольно-таки успешно в последнее время играют на выезде, выигрывая при результативной игре. Прогнозируем, что и эта встреча будет с забитыми мячами. 0