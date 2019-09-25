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    «Реал» прервет ничейную серию «Осасуны»

    «Реал» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Испании 25 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Реал» — «Осасуна»
    Эден Азар
    В среду, 25 сентября, мадридский «Реал» будет принимать на своем поле «Осасуну» в рамках шестого тура испанской Примеры. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Осасуна».
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    Футбол. Испания. Примера 25 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.60
  • 2
  • 10.70
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    «Реал»

    В чемпионате Испании мадридский коллектив за пять матчей сумел набрать 11 баллов, что позволяет им занимать вторую строчку в таблице с разницей мячей 10:6.

    После провала в прошлом сезоне «Реал» усилился Эденом Азаром, вернул Хамеса Родригеса, но ситуация в корне не изменилась. В чемпионате «сливочные» уже дважды теряли очки и пропускали в четырех из пяти игр.

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    «Реалу» удалось обыграть «Сельту» (3:1) и «Леванте» (3:2). Однако мадридцы не смогли обыграть двух не самых грозных оппонентов — «Вильярреал» (2:2) и «Вальядолид» (1:1).

    В первом туре группового этапа ЛЧ подопечные Зидана гостили у «Пари Сен-Жермен» и потерпели очень болезненное поражение со счетом 0:3. Ни разу гости не сумели даже попасть в створ ворот французов.

    Как показал пятый тур Примеры, команда провела работу над ошибками и собралась. На выезде благодаря голу Карима Бензема была обыграна «Севилья». На этот раз соперник ни разу не попал в створ ворот «Реала». Защитники мадридцев этого сделать не позволили.

    «Осасуна»

    По итогам прошлого сезона «Осасуна» вернулась в элитный дивизион, выиграв Сегунду. Команда с 87 очками в активе оторвалась от второй в таблице «Гранады» на восемь баллов.

    Старт в Примере выдался для подопечных Аррасате довольно успешным. В первом туре они выиграли у «Леганеса» (1:0) в гостях, после чего разошлись миром дома с «Эйбаром» (0:0).

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    С тех пор серия ничьих затянулась. Успехом можно назвать игру с «Барселоной» (2:2), но дальше «Осасуна» не сумела обыграть «Вальядолид» (1:1) и «Бетис» (0:0). Четыре ничейных матча подряд — впечатляющая серия.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1.27, тогда как успех гостей оценивается в 12.0, а ничья — в 6.10.

    «Реал» показал характер и не был сломлен в Париже, что показала игра с «Севильей». Ожидаем, что в родных стенах мадридцы уверенно возьмут три очка против середняка. Ставим на победу «Реала» с форой -1,5 гола за 1.78. 0

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    «Реал» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Испании 25 сентября 2019 года. Прогноз на «Реал» — «Осасуна». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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