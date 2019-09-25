«Реал» — «Осасуна». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч чемпионата Испании 25 сентября 2019 года

В среду, 25 сентября, мадридский «Реал» будет принимать на своем поле «Осасуну» в рамках шестого тура испанской Примеры. Начало матча — в 22:00 мск. Прогноз на «Реал» — «Осасуна».

«Реал»

В чемпионате Испании мадридский коллектив за пять матчей сумел набрать 11 баллов, что позволяет им занимать вторую строчку в таблице с разницей мячей 10:6.

После провала в прошлом сезоне «Реал» усилился Эденом Азаром, вернул Хамеса Родригеса, но ситуация в корне не изменилась. В чемпионате «сливочные» уже дважды теряли очки и пропускали в четырех из пяти игр.

«Реалу» удалось обыграть «Сельту» (3:1) и «Леванте» (3:2). Однако мадридцы не смогли обыграть двух не самых грозных оппонентов — «Вильярреал» (2:2) и «Вальядолид» (1:1).

В первом туре группового этапа ЛЧ подопечные Зидана гостили у «Пари Сен-Жермен» и потерпели очень болезненное поражение со счетом 0:3. Ни разу гости не сумели даже попасть в створ ворот французов.

Как показал пятый тур Примеры, команда провела работу над ошибками и собралась. На выезде благодаря голу Карима Бензема была обыграна «Севилья». На этот раз соперник ни разу не попал в створ ворот «Реала». Защитники мадридцев этого сделать не позволили.

«Осасуна»

По итогам прошлого сезона «Осасуна» вернулась в элитный дивизион, выиграв Сегунду. Команда с 87 очками в активе оторвалась от второй в таблице «Гранады» на восемь баллов.

Старт в Примере выдался для подопечных Аррасате довольно успешным. В первом туре они выиграли у «Леганеса» (1:0) в гостях, после чего разошлись миром дома с «Эйбаром» (0:0).

С тех пор серия ничьих затянулась. Успехом можно назвать игру с «Барселоной» (2:2), но дальше «Осасуна» не сумела обыграть «Вальядолид» (1:1) и «Бетис» (0:0). Четыре ничейных матча подряд — впечатляющая серия.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1.27, тогда как успех гостей оценивается в 12.0, а ничья — в 6.10.

«Реал» показал характер и не был сломлен в Париже, что показала игра с «Севильей». Ожидаем, что в родных стенах мадридцы уверенно возьмут три очка против середняка. Ставим на победу «Реала» с форой -1,5 гола за 1.78. 0