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    «Атлетико» прервет серию без побед

    «Мальорка» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 25 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Мальорка» — «Атлетико»
    Киран Триппьер
    В рамках шестого тура чемпионата Испании «Мальорка» будет принимать «Атлетико». Встреча пройдет на стадионе «Иберостар» 25 сентября. Начало — в 20:00. Прогноз на «Мальорка» — «Атлетико».
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    Футбол. Испания. Примера 25 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 6.15
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.62
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    «Мальорка»

    «Мальорка» подходит к матчу шестого тура Примеры с серией из четырех поединков без побед.

    Выиграть подопечным Висенте Морено удалось только в первом туре (2:1) над «Эйбаром». После этого «Мальорка» трижды проиграла и один раз сыграла вничью. В пятом туре команда на выезде уступила «Хетафе» (2:4).

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    В активе у «Мальорки» после пяти туров 4 очка, забито 4 гола, а пропущено 8. В турнирной таблице Примеры команда занимает 17-е место.

    «Атлетико»

    «Атлетико» в текущем чемпионате Испании стартовал с трех побед подряд, причем все были добыты с перевесом в один мяч.

    А вот далее команда Диего Симеоне забуксовала — поражение со счетом 0:2 от «Реала Сосьедада» и ничья с «Сельтой» (0:0).

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    В таблице испанской Примеры «Атлетико» с 10 набранными очками занимает шестое место. У команды 5 забитых голов и 4 пропущенных.

    На прошлой неделе «Атлетико» также стартовал в Лиге чемпионов. В Мадриде «матрасникам» удалось избежать поражения в матче против «Ювентуса» (2:2). Таким образом, серия «Атлетико» без побед во всех турнирах насчитывает три матча.

    Прогноз

    На победу «Мальорки» в этом матче букмекеры дают коэффициент 6,10, на ничейный результат — 3,84, а на победу «Атлетико» — 1,67.

    Прогноз на матч «Мальорка» — «Атлетико» — победа гостей и тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,78. 0

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