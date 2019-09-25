«Мальорка» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 25 сентября 2019 года

В рамках шестого тура чемпионата Испании «Мальорка» будет принимать «Атлетико». Встреча пройдет на стадионе «Иберостар» 25 сентября. Начало — в 20:00. Прогноз на «Мальорка» — «Атлетико».

«Мальорка»

«Мальорка» подходит к матчу шестого тура Примеры с серией из четырех поединков без побед.

Выиграть подопечным Висенте Морено удалось только в первом туре (2:1) над «Эйбаром». После этого «Мальорка» трижды проиграла и один раз сыграла вничью. В пятом туре команда на выезде уступила «Хетафе» (2:4).

В активе у «Мальорки» после пяти туров 4 очка, забито 4 гола, а пропущено 8. В турнирной таблице Примеры команда занимает 17-е место.

«Атлетико»

«Атлетико» в текущем чемпионате Испании стартовал с трех побед подряд, причем все были добыты с перевесом в один мяч.

А вот далее команда Диего Симеоне забуксовала — поражение со счетом 0:2 от «Реала Сосьедада» и ничья с «Сельтой» (0:0).

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В таблице испанской Примеры «Атлетико» с 10 набранными очками занимает шестое место. У команды 5 забитых голов и 4 пропущенных.

На прошлой неделе «Атлетико» также стартовал в Лиге чемпионов. В Мадриде «матрасникам» удалось избежать поражения в матче против «Ювентуса» (2:2). Таким образом, серия «Атлетико» без побед во всех турнирах насчитывает три матча.

Прогноз

На победу «Мальорки» в этом матче букмекеры дают коэффициент 6,10, на ничейный результат — 3,84, а на победу «Атлетико» — 1,67.

Прогноз на матч «Мальорка» — «Атлетико» — победа гостей и тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,78. 0