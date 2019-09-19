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    Покажут ли «Базель» и «Краснодар» результативный футбол?

    «Базель» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 19 сентября 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Базель Прогнозы на Краснодар Прогнозы на футбол России
    Прогноз на «Базель» — «Краснодар»
    Матвей Сафонов
    В четверг, 19 сентября, «Базель» на своем поле примет «Краснодар» в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы. Встреча группы C, которая пройдет в Швейцарии на «Санкт-Якоб Парк», начнется в 19:55 по московскому времени. Прогноз на «Базель» — «Краснодар».
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 19 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Базель»

    «Базель» начал свой турнирный путь в еврокубках с Лиги чемпионов, в которой стартовал с победы по сумме двух матчей над ПСВ (2:3 и 2:1).

    «Красно-синие» находились в двух шагах от выхода в групповой этап, но в третьем квалификационном раунде сенсационно проиграли австрийскому ЛАСКу (1:2 и 1:3).

    В швейцарской Суперлиге «Базель» пока выступает неплохо — пять побед в шести сыгранных турах и первое место в турнирной таблице.

    Накануне подопечные Марселя Коллера вышли в 1/8 финала Кубка Швейцарии, разгромив «Мейрин» (3:0).

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    После травм у «Базеля» восстанавливаются Тициан Туши и Рики ван Волфсвинкел.

    «Краснодар»

    «Краснодар» в нынешнем сезоне тоже играл в Лиге чемпионов, притом не менее успешно, чем «Базель». В третьем квалификационном раунде «горожане» преподнесли настоящий сюрприз, когда выбили «Порту» (0:1 и 3:2).

    К сожалению, в раунде плей-офф «быкам» не сопутствовала удача. Они проиграли «Олимпиакосу» (0:4 и 1:2) и вылетели в Лигу Европы.

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  • 30/08/2019

    • В российской Премьер-лиге, где сыграно уже девять туров, «Краснодар» идет первым, имея на счету 20 очков. На минувших выходных команда Сергея Матвеева расправилась с «Крыльями Советов» (4:2).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В лазарете «Краснодара» находятся Юрий Газинский, Реми Кабелла и Виктор Классон.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Базеля» — 2.22, победа «Краснодара» — 3.10, ничья — 3.60.

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    «Горожане» в целом неплохо смотрятся в атаке, за счет которой они и вырвались в лидеры в российской Премьер-лиге. Однако их проблемы в обороне серьезно тормозят прогресс, что показало противостояние с «Олимпиакосом».

    У «красно-синих» проблемы приблизительно те же. Исходя из этого, наш прогноз — «тотал голов больше 2,5» за 1.85.

    Также можно присмотреться к ставке «обе команды забьют» за 1.70. И «Базель», и «Краснодар» играют результативно, так что должны обменяться точными ударами. 0

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    «Базель» — «Краснодар». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 19 сентября 2019 года. Прогноз на «Базель» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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