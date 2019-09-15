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    Сможет ли новый тренер «Бетиса» снова обыграть своего оппонента?

    «Бетис» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Примеры 14 сентября 2019 года

    Прогнозы на Примеру Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Бетис Прогнозы на Хетафе
    Прогноз на «Бетис» — «Хетафе»
    Кристиан Тельо
    В четвертом туре испанской Примеры сойдутся «Бетис» и «Хетафе». Встреча пройдет в «Севилье» на арене «Бенито Вильямарин». Начало матча в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Бетис» — «Хетафе».

    «Бетис»

    Из-за провального старта «Бетис» обосновался на 15 строчке. В активе команды всего лишь 3 очка, так что сейчас «огурцам» крайне необходимы зачетные пункты.

    «Севильцы» проиграли в двух первых турах Примеры. Сначала «Вальядолид» нанес хозяевам поражение со счетом 1:2. Затем был разгром в матче с мадридским «Реалом», где «галактикос» выиграли 5:2.

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    Такие результаты слегка задели самолюбие «бело-зеленых» и они смогли набрать первые три балла в чемпионате, обыграв «Леганес» 2:1.

    Есть у «Бетиса» проблемы с составом. Будет отсутствовать Гуардадо. Кроме него своим коллегам по цеху не поможет Кристиан Тельо. Были вопросы по Каналесу и Герреро, но кажется, что эти футболисты все-таки сыграют.

    «Хетафе»

    «Хетафе» пока что ничем не лучше «Бетиса». Гости остаются без побед до сих пор, однако они дважды сыграли вничью и только один раз уступили. За ними закреплена 17 строчка. В активе у «синих» 2 пункта.

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    «Городские» тоже проиграли первый тур. Это было в Мадриде. Там с минимальным счетом была зафиксирована победа мадридского «Атлетико» (1:0).

    Позже коллектив продолжил выступления с командами, чьи названия начинаются на букву «А». Вслед за поражением последовала ничья с «Атлетиком» (1:1) и мировая с «Алавесом» (1:1).

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    • Важно заметить, что «Хетафе» проигрывал в последних трех выездных встречах.

    Отсутствовать с большой долей вероятности будет Антунеш. У него проблемы с коленом.

    Прогноз

    На победу «Бетиса» дают 2.25, на победу «Хетафе» предлагают 3.50. Ничья сопровождается коэффициентом 3.30.

    В прошлом сезоне «Хетафе», который до сих пор возглавляет Бордалас, выиграл у «Бетиса» дважды кряду со счетом 02:0 и 1:2. Теперь же «огурцами» командуем Руби. Он выиграл 4 из 8 очных встреч с Бордаласом.

    Так что новый менеджер хозяев уже знает, как можно обыграть наставника «синих». Мы ставим на то, что «Бетис» выиграет хотя бы в одном тайме. Коэффициент составляет 1.70. 0

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