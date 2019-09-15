«Бетис» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Примеры 14 сентября 2019 года

В четвертом туре испанской Примеры сойдутся «Бетис» и «Хетафе». Встреча пройдет в «Севилье» на арене «Бенито Вильямарин». Начало матча в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Бетис» — «Хетафе».

«Бетис»

Из-за провального старта «Бетис» обосновался на 15 строчке. В активе команды всего лишь 3 очка, так что сейчас «огурцам» крайне необходимы зачетные пункты.

«Севильцы» проиграли в двух первых турах Примеры. Сначала «Вальядолид» нанес хозяевам поражение со счетом 1:2. Затем был разгром в матче с мадридским «Реалом», где «галактикос» выиграли 5:2.

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Такие результаты слегка задели самолюбие «бело-зеленых» и они смогли набрать первые три балла в чемпионате, обыграв «Леганес» 2:1.

Есть у «Бетиса» проблемы с составом. Будет отсутствовать Гуардадо. Кроме него своим коллегам по цеху не поможет Кристиан Тельо. Были вопросы по Каналесу и Герреро, но кажется, что эти футболисты все-таки сыграют.

«Хетафе»

«Хетафе» пока что ничем не лучше «Бетиса». Гости остаются без побед до сих пор, однако они дважды сыграли вничью и только один раз уступили. За ними закреплена 17 строчка. В активе у «синих» 2 пункта.

«Городские» тоже проиграли первый тур. Это было в Мадриде. Там с минимальным счетом была зафиксирована победа мадридского «Атлетико» (1:0).

Позже коллектив продолжил выступления с командами, чьи названия начинаются на букву «А». Вслед за поражением последовала ничья с «Атлетиком» (1:1) и мировая с «Алавесом» (1:1).

Важно заметить, что «Хетафе» проигрывал в последних трех выездных встречах.

Отсутствовать с большой долей вероятности будет Антунеш. У него проблемы с коленом.

Прогноз

На победу «Бетиса» дают 2.25, на победу «Хетафе» предлагают 3.50. Ничья сопровождается коэффициентом 3.30.

В прошлом сезоне «Хетафе», который до сих пор возглавляет Бордалас, выиграл у «Бетиса» дважды кряду со счетом 02:0 и 1:2. Теперь же «огурцами» командуем Руби. Он выиграл 4 из 8 очных встреч с Бордаласом.

Так что новый менеджер хозяев уже знает, как можно обыграть наставника «синих». Мы ставим на то, что «Бетис» выиграет хотя бы в одном тайме. Коэффициент составляет 1.70. 0