«Урал» — «Сочи». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч РПЛ 26 августа 2019 года

7 тур российской Премьер-лиги завершится поединком «Урала» и «Сочи». Команды сыграют в Екатеринбурге на арене «Центральный». Арбитр Сергей Карасев даст первый свисток в 18:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Сочи».

«Урал»

Команда удачно стартовала, но затем у нее начались проблемы. Если в начале турнира «Урал» одержал 2 победы кряду, то теперь он не может выиграть 4 матча подряд — одна ничья и 3 поражения. Таким образом, хозяева находятся на 9 месте с 7 очками.

Клуб проиграл московскому «Динамо» 2:0. Затем последовала ничья с «Ростовом» 2:2. Крупнейшее поражение в сезоне команде нанес «Локомотив» (4:0). После этого была неудача дома вследствие поражения от «Крыльев Советов» со счетом 1:3.

Все прогнозы на РПЛ

В итоге в четырех встречах «шмели» забили всего 3 мяча, а пропустили целых 11. У коллектива явные проблемы с обороной.

В матче не сыграет Емельянов из-за красной карточки. Под вопросом участие Эль-Кабира.

«Сочи»

Что касается клуба «Сочи», но новичок РПЛ располагается на предпоследнем месте с 3 очками в активе. За 6 туров команда катастрофически мало забила. На счету гостей всего один гол, при этом пропустили они 7.

Три поражения и три ничьи — вот такие результаты на данный момент занесены в актив команды. В любом случае 3-матчевую серию поражений «сочинцы» сумели сменить на 3-матчевую серию ничьих.

«Барсы» сыграли 0:0 с «Уфой» и ЦСКА, причем на выезде. Также коллектив заработал один балл в гостях у «Оренбурга» (1:1). Получается, что свой первый гол в РПЛ в этом сезоне клуб забил только в прошлом туре.

Прогноз

Коэффициенты на победу и ничью следующие: 2.40 на хозяев, 3.20 на гостей и 3.25 на ничью.

«Урал» явно будет прижимать «Сочи» к их воротам, поскольку «шмелям» нужна победа. При этом им необходимо беспокоиться за свои ворота, ведь в последнее время «оранжево-черные» часто пропускают.

Полагаем, что в первом очном противостоянии этих двух команд шансов больше у «Урала». Все-таки они забили больше, чем «Сочи», а без голов положительного результата достичь невозможно.

Тем более хозяева не потерпят второй домашней неудачи. Прогноз — фора 1 (0) за 1.69. 0