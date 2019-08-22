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    Совершит ли «Рига» еще одну сенсацию?

    «Копенгаген» — «Рига». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч Лиги Европы 22 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Копенгаген
    Прогноз на «Копенгаген» — «Рига»
    «Рига» сумела пройти в ЛЕ «Пяст» и ХИК
    В рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы датский «Копенгаген» примет на своем поле латвийскую «Ригу». Начало — в 20:45 по мск. Прогноз на «Копенгаген» — «Рига».

    «Копенгаген»

    «Копенгаген» начинает выступления в Лиге Европы после вылета из Лиги чемпионов. Там на его пути стала сербская «Црвена Звезда».

    И первая, и ответная игра этих команд завершилась вничью со счетом 1:1. В итоге соперникам пришлось исполнить серию пенальти, в которой верх взяли белградцы.

    Датский чемпион лидирует в национальном первенстве со 100% показателем — шесть побед из шести. На прошлых выходных коллектив победил с минимальным результатом «Рандерс» (1:0).

    «Рига»

    В еврокубках «Рига» также стартовала в квалификации Лиги чемпионов и оступилась уже в первом раунде.

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    Команда проиграла ирландскому «Дандолку», причем только в серии пенальти. В двух матчах оппоненты так и не смогли распечатать ворота друг друга, а по пенальти рижане на своем поле уступили со счетом 4:5.

    В дуэли 2-го квалифайраунда ЛЕ коллектив прошел польский «Пяст»: хотя уступил ему со счетом 2:3 на выезде, дома победил 2:1.

    После этого подопечным Михаилса Коньевса удалось победить по сумме двух матчей финский ХИК. Оба поединка завершились вничью, но на выезде латвийский клуб забил больше — 1:1 и 2:2.

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    • Чемпионат Латвии — в разгаре, и игровой практики у «Риги» хватает. По итогам 22 матчей она является лидером с отрывом в шесть очков от ближайшего преследователя, у которого на две игры больше.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,22, тогда как успех гостей оценивается в 12,0, а ничья — в 6,5.

    Рекомендуем ставить на то, что «Копенгаген» выиграет, и обе команды забьют за 3,0. 0

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