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    Обыграет ли «Челси» «Лестер»?

    «Челси» — «Лестер». Прогноз (к. 3.60) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 17 августа 2019 года

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    Прогноз на «Челси» — «Лестер»
    «Челси» проиграл первые два матча на старте сезона
    В воскресенье, 18 августа, «Челси» на своем поле примет «Лестер» в рамках второго тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Августа 2019 года
    Челси
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    •  Челси 18:30 Лестер Лестер
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    Коэффициенты на матч
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    «Челси»

    «Челси» в прошлом сезоне выступил относительно успешно. «Синие» не только заняли третье место в английской Премьер-лиге, но и стали чемпионами Лиги Европы.

    И все же по окончании сезона из клуба ушел главный тренер Маурицио Сарри, место которого занял Фрэнк Лэмпард. Легендарный игрок тренировал «Дерби», но отказать родному клубу не смог.

    С новым наставником «синие» ездили в азиатское турне, где победили «Барселону» (2:1), но проиграли «Кавасаки Фронтале» (0:1). Уже после этого лондонцы переиграли «Рединг» (4:3) и «Ред Булл Зальцбург» (5:3), а также разошлись миром с «Боруссией» из Менхенгладбаха (2:2).

    Новичков в составе «Челси» нет из-за запрета на осуществление трансферов. Исключение — Кристиан Пулишич, который был куплен раньше, но перешел в команду только сейчас. При этом клуб продал Эдена Азара и Давида Луиса.

    В первом туре «Синие» встречались с «Манчестер Юнайтед» на выезде и в целом смотрелись неплохо, если не считать итоговый счет — 0:4.

    Календарь и таблица АПЛ

    На этой неделе команда снова провела хороший матч, но снова проиграла — теперь уже по пенальти «Ливерпулю» (2:2) в Суперкубке УЕФА.

    «Лестер»

    В марте команда сменила менеджера. С поста ушел Клод Пюэль и его место занял Брендан Роджерс. У британца было мало времени, чтобы показать свои наработки, поэтому в новом сезоне наставник «Лис» сможет продемонстрировать свой талант.

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    Для этого руководство выделило ему деньги. Оно может себе это позволить. Так был выкуплен Юри Тилеманс у «Монако», а также у «Ньюкасла» приобрели Айозе Переса. Так что в целом атака и середина поля у «Лестера» теперь выглядит куда более сильной.

    Правда, существенной проблемой стала продажа столпа обороны Гарри Магуайра в «Манчестер Юнайтед».

    Во время предсезонки клуб провел товарищеские игры с такими скромными коллективами как «Челтенхэм», «Сканторп», «Кембридж» и «Ротерхэм». Обыграть удалось всех, кроме последнего соперника. С ним «Лисы» сыграли вничью 2:2.

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    • Позже были более серьезные команды: «Лестер» также выиграл у «Сток Сити» 1:2, а затем обыграл «Аталанту» 2:1. Ну а в первом туре АПЛ дома против «Вулверхэмптона» была зафиксирована ничья 0:0.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,7, тогда как успех гостей оценивается в 5,0, а ничья — в 3,75.

    Рекомендуем ставить на то, что «Челси» выиграет, и обе команды забьют за 3,6. 0

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