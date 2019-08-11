«Рома» — «Реал». Прогноз (к. 1.60) и ставки на товарищеский матч 11 августа 2019 года

В воскресенье, 11 августа, в товарищеском поединке итальянская «Рома» на Олимпийском стадионе в Риме сыграет с мадридским «Реалом». Игра начнется в 21:00 по мск. Прогноз на «Рома» — «Реал».

«Рома»

«Рома» в последнем чемпионате Италии финишировала на шестом месте, отстав от зоны Лиги чемпионов на три очка. Из-за дисквалификации «Милана», который занял пятую строку, римляне теперь возьмут старт в ЛЕ с группового этапа.

«Волки» в межсезонье не участвовали в предсезонных кубках. Они проводили только спарринги, коих набралось всего лишь три поединка.

Сперва римская команда переиграла «Перуджу» со счетом 3:1, затем одолела французский «Лилль» (3:2), а в последней контрольной игре она расписала мировую с «Атлетик Бильбао» (2:2).

Римляне на трансферы потратили около 100 млн евро. Приобрели у «Юве» защитника Леонардо Спинаццолу, голкипера Пау Лопеса у «Бетиса», а также хавбеков Бриана Кристанте и Амаду Диавара.

«Реал»

Мадридская команда провалила прошлый сезоне. В чемпионате Испании «Королевский клуб» занял только третье место, а Лиге чемпионов прекратил выступление на стадии 1/8 финала, где он были выбиты «Аяксом» (2:1 и 1:4).

В летнее трансферное окно «сливочные» потратили на покупки 300 млн евро. В команду пришли Эден Азар, Лука Йович, Ферлан Менди и Эдер Милитао.

Все футбольные трансферы

В межсезонье «галактикос» успели принять участие в МКЧ, где проиграли «Баварии» (1:3) и «Атлетико» (3:7), а также по пенальти обыграли «Арсенал» (2:2).

После чего мадридцы играли в Кубке Ауди, на котором заняли третье место. В 1/2 финала уступили «Тоттенхэму» (0:1), а в утешительном финале переиграли «Фенербахче» (5:3).

Несколько дней тому назад «Реал» минимально обыграл австрийский «РБ Зальцбург» (1:0) в контрольном поединке.

Эти команды играли между собой в минувшей Лиге чемпионов. И тогда мадридцы выиграли обе игры — 3:0 и 2:0.

Прогноз на «Рома» — «Реал»

В товарищеских встречах этих клубов в межсезонье зачастую оппоненты обменивались результативными ударами. Думаем, что и эта игра не станет исключением. 0