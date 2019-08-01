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    «Торино» сыграет в Венгрии в экономном режиме

    «Дебрецен» — «Торино». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Торино
    Прогноз на «Дебрецен» — «Торино»
    Футболисты «Торино»
    В четверг, 1 августа, в ответном поединке второго отборочного раунда Лиги Европы венгерский «Дебрецен» дома примет итальянский «Торино». Игра начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Дебрецен» — «Торино».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.80
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.55
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    «Дебрецен»

    «Торино» обыграл в первом матче «Дебрецен» со счетом 3:0, нанеся таким образом венгерскому коллективу первое поражение в новом сезоне в официальном поединке.

    Перед этой встречей «локи» провели два матча в первом раунде отбора Лиги Европы, где по сумме двух игр переиграли албанский «Кукеси».

    В первом поединке венгерский коллектив обыграл албанцев на своей территории 3:0, а в ответной игре оппоненты расписали мировую — 1:1.

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    • «Дебрецен» в своей еврокубковой истории добирался до групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы, но было это почти десять лет тому назад. В последние годы команда более двух раундов в евротурнирах не проходила.

    «Торино»

    Туринская команда получила путевку в Лигу Европы только благодаря дисквалификации «Милана». Для «чистого» выхода на евроарену «быкам» по итогам чемпионата Италии не хватило трех очков.

    Помимо поединка в Лиге Европы против «Дебрецена» (3:0), «бордовые» успели в межсезонье провести только один матч, в котором «Торино» обыграл «Про Патрию» (3:2) в товарняке.

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    Клуб из Турина последний раз участвовал в еврокубках в сезоне 2014/2015. И тогда итальянцы дошли до 1/8 финала Лиги Европы, где уступили питерскому «Зениту» (1:0 и 0:2).

    «Дебрецен» до этого дважды играл против итальянских команд в еврокубках. И в четырех играх венгры только раз победили при трех поражениях.

    Прогноз на «Дебрецен» — «Торино»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Торино» в основное время предлагают — 1.55.

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    На викторию «Дебрецена» дают — 6.00, ничья оценена — в 4.20.

    Проход: «Дебрецена» — 35.00.

    Туринская команда имеет хорошую фору перед ответным поединком. По всей видимости, итальянцы не будут особо напрягаться, что даст шанс на благоприятный результат в этой игре для венгров. Предлагаем поставить с форой на «Дебрецен». 0

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    «Дебрецен» — «Торино». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года. Прогноз на «Дебрецен» — «Торино». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
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