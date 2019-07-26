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    Отправит ли «Урал» в отставку Хохлова?

    «Динамо» — «Урал». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч РПЛ 26 июля 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Динамо Прогнозы на Урал
    Прогноз на «Динамо» — «Урал»
    Дмитрий Хохлов
    В пятницу, 26 июля, московское «Динамо» на своем поле примет екатеринбургский «Урал» в рамках 3-го тура чемпионата России. Встреча, которая пройдет на «ВТБ Арене», начнется в 20:00 мск. Прогноз на «Динамо» — «Урал».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Июля 2019 года
    Динамо
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    «Динамо»

    Бело-голубые завершили сезон 2018/2019 на 12 месте таблицы РПЛ. В межсезонье клуб провел пять контрольных матчей.

    Подопечные Дмитрия Хохлова выиграли у «Дравограда» (0:11), «Рудара» (2:0), «Аполлона» (3:0) и «Слована» (1:0), и сыграли вничью с пражской «Спартой» (1:1).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Летом состав бело-голубых пополнили хавбек Шарль Каборе, защитники Игорь Калинин и Сергей Паршивлюк, а также форвард Рамиль Шейдаев.

    Ушли хавбеки Александр Зотов, Антон Терехов, Иван Темников, Максим Кузьмин, нападающий Евгений Марков, защитник Алексей Козлов.

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  • 13/07/2019

    • В первом туре РПЛ «Динамо» на выезде играло с тульским «Арсеналом». Москвичи вышли вперед уже на 16-й минуте благодаря голу Мигеля Кардозу, но пропустили в в ответ на 84-й — 1:1.

    Во втором туре «Динамо» дома уступило «Рубину» (0:1), не реализовав свои шансы и пропустив на последних минутах.

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    • После неудачного старта, в СМИ появилась информация, что в случае фиаско в матче с «Уралом», команду может возглавить Курбан Бердыев.

    «Урал»

    «Шмели» закончили прошлый чемпионат России на десятом месте. Они были очень близки к еврокубкам, но проиграли в финале Кубка России «Локомотиву» (0:1).

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    Летом клуб провел 2 товарищеских матча. 26 июня удалось выиграть у «Астры» 1:2, а 5 июля «оранжево-черные» переиграли «Краснодар» со счетом 0:2.

    Среди трансферов «Урала» стоит выделить выкуп прав у «Зенита» на форварда Андрея Панюкова. Из «Легии» пришел хавбек Михал Кухарчик.

    Календарь и таблица РПЛ

    Покинули команду балканцы Балажиц и Катрич, у которых закончились контракты. Ушел Владимир Хозин, закончились аренды Стефана Страннберга и Ильи Жигулева.

    В первом туре нового российского первенства «оранжево-черные» нанесли поражение «Уфе» на своей территории со счетом 3:2. Дублем отметился Эрик Бикфалви и еще один гол на счету Юрия Бавина.

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  • 11/07/2019

    • Во втором туре «Урал» на своем поле уверенно разгромил грозненский «Ахмат» со счетом 3:0. Голы на счету Бавина, Ильина и Эль-Кабира.

    В прошлом сезоне «Урал» на своем поле сыграл 1:1, но был разгромлен в Москве 0:4. В последних пяти выездах к «Динамо» уральцы потерпели четыре поражения и один раз победили.

    Прогноз

    На победу «Динамо» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,70, на ничейный результат — 3,60, а на выездной успех «Урала» — 5,50.

    «Динамо» проваливает начало сезона, в то время как «Урал» стартовал довольно уверенно и агрессивно. Прогнозируем, что команда Парфенова, несмотря на статистику, не проиграет в Москве.

    У бело-голубых проблемы с атакой, в то время как «Урал» уже наколотил шесть мячей. В Москве им так разгуляться вряд ли удастся. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,60 и «Обе забьют — нет» за 1,60. 0

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    «Динамо» — «Урал». Прогноз (к. 2.20) и ставки на матч РПЛ 26 июля 2019 года. Прогноз на «Динамо» — «Урал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.20
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