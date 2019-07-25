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    Будет ли «Айнтрахт» громить своего соперника?

    «Флора» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Айнтрахт Франкфурт
    Прогноз на «Флора» — «Айнтрахт»
    Анте Ребич
    В четверг, 25 июля, в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы эстонская «Флора» примет на своем поле немецкий «Айнтрахт». Начало поединка — в 20:00 по мск. Прогноз на «Флора» — «Айнтрахт».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 25 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Флора»

    Таллинская «Флора», которая в прошлом чемпионате Эстонии заняла только третье место, в текущем первенстве лидирует после 20 туров, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

    На предыдущем этапе отбора Лиги Европы 11-кратный чемпион Эстонии неожиданно выбил сербский «Раднички Ниш», одолев оппонента дома 2:0, а в гостях команды расписали ничью — 2:2.

    Примечательно, что сербский коллектив стал только второй командой, которую смогла выбить «Флора» за всю свою еврокубковую историю. До этого эстонцы выходили победителем противостояния аж в 2006 году.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» выдал феерический прошлый сезон, но не смог завоевать ни одного трофея. Франкфуртцы только из-за провального финиша в Бундеслиге не попали в Лигу чемпионов, отстав от заветной четвертой строки на четыре очка.

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    И в Лиге Европы «орлы» были очень близки к финалу, уступив за шаг до решающего матча будущему победителю лондонскому «Челси» только в серии послематчевых пенальти.

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    • На пути к полуфиналу ЛЕ «Айнтрахт» выиграл все матчи на групповом этапа, а в плей-офф убрал со своего пути донецкий «Шахтер», миланский «Интер» и лиссабонскую «Бенфику».

    После такого удачного выступления на повышение в мадридский «Реал» отправился сербский форвард «орлов» Лука Йович, за которого «сливочные» заплатили 60 миллионов евро.

    Прогноз на «Флора» — «Айнтрахт»

    Даже несмотря на потерю одного из лучших своих игроков и, что это будет первый официальный матч для немецкой команды в этом сезоне, «Айнтрахт» не должен испытать проблем в столице Эстонии, выиграв в 2-3 мяча. 0

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    «Флора» — «Айнтрахт». Прогноз (к. 1.48) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 25 июля 2019 года. Прогноз на «Флора» — «Айнтрахт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.48
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