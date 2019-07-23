«ТНС» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.44) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 23 июля 2019 года

Во вторник, 23 июля, в рамках матч 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, «ТНС» примет на своем поле «Копенгаген». Начало поединка — в 21:00 мск. Прогноз на «ТНС» — «Копенгаген».

«ТНС»

Хозяева встречи являются несменяемым чемпионом Уэльса, добыв победу в родном чемпиона страны уже 8 раз кряду.

Данную еврокубковую компанию «ТНС» начал с прохода скромного коссовского коллектива — «Ферроникели», решив итог противостояния за счёт минимальной победы (1:0) в гостевом поединке, завершив первую встречу со счетом (2:2) на своем поле.

Начиная с сезона 2012/2013, в Лиге чемпионов хозяевам ни разу не удалось пробиться в третий раунд квалификационного турнира.

«Копенгаген»

Прошлогодний победитель чемпионата Дании новый сезон начал не очень убедительно. Последние три товарищеские встречи завершились поражениями с общей разницей забитых и пропущенных мячей 1-6.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Однако старт в чемпионате страны выдался очень позитивным: «Копенгаген» в первом туре обыграл на выезде «Оденсе» (2:3), а во втором был сильнее «Орхуса» (2:1).

В прошлом сезоне датчане пробились в групповой этап Лиги Европы, где заняли 4 место в своем квартете и досрочно покинули турнир.

Прогноз

По мнению букмекеров, фаворитом данной встречи, как и всего противостояния, является «Копенгаген». Победа «ТНС» оценивается в 6.8; ничья — 4.7; победа «Копенгагена» — 1.44.

Даже при явном превосходстве гостей, не стоит ждать разгромной победы. Сезон только начался, команды далеко на пике своих возможностей, но на классе «Копенгаген» обязан обыгрывать своего оппонента.

Предлагаем поставить на победу «Копенгагена» за 1.44. 0