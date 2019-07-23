ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит»Чемпион не оступается. «Зенит» устроил аншлаг в Сочи и победил «Локомотив» — «Тамбов»Задушенная сенсация. «Локомотив» одолел «Тамбов» на классе Эден Азар и Лука МодричХьюстон, у «Реала» проблемы. Мадридцев ждет тяжелый сезон
  • 23:36
    • «Зенит» на выезде обыграл «Сочи»
  • 21:01
    • «Рубин» в меньшинстве вырвал победу у «Динамо»
  • 18:53
    • ПСЖ и «Реал» могут совершить громкий обмен
  • 18:27
    • Почеттино ответил на слухи касательно перехода Бэйла в «Тоттенхэм»
  • 18:25
    • «Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом»
  • 17:25
    • Бэйлом заинтересовался китайский «Цзянсу Сунин»
  • 16:41
    • «Ман Сити» готов расстаться с Отаменди и Мангаля ради приобретения Магуайра
    Все новости спорта

    «Копенгаген» подтвердит статус фаворита?

    «ТНС» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.44) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 23 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Копенгаген
    Прогноз на «ТНС» — «Копенгаген»
    «Копенгаген»
    Во вторник, 23 июля, в рамках матч 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов, «ТНС» примет на своем поле «Копенгаген». Начало поединка — в 21:00 мск. Прогноз на «ТНС» — «Копенгаген».

    «ТНС»

    Хозяева встречи являются несменяемым чемпионом Уэльса, добыв победу в родном чемпиона страны уже 8 раз кряду.

    Данную еврокубковую компанию «ТНС» начал с прохода скромного коссовского коллектива — «Ферроникели», решив итог противостояния за счёт минимальной победы (1:0) в гостевом поединке, завершив первую встречу со счетом (2:2) на своем поле.

  • Что посеешь, то и пожнешь. Неймар сам усложнил свое возвращение в «Барсу»
  • Как полузащитник ПСЖ сделал все, чтобы его возвращение в каталонский клуб не состоялось
  • 17/07/2019

    • Начиная с сезона 2012/2013, в Лиге чемпионов хозяевам ни разу не удалось пробиться в третий раунд квалификационного турнира.

    «Копенгаген»

    Прошлогодний победитель чемпионата Дании новый сезон начал не очень убедительно. Последние три товарищеские встречи завершились поражениями с общей разницей забитых и пропущенных мячей 1-6.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Однако старт в чемпионате страны выдался очень позитивным: «Копенгаген» в первом туре обыграл на выезде «Оденсе» (2:3), а во втором был сильнее «Орхуса» (2:1).

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •

    В прошлом сезоне датчане пробились в групповой этап Лиги Европы, где заняли 4 место в своем квартете и досрочно покинули турнир.

    Прогноз

    По мнению букмекеров, фаворитом данной встречи, как и всего противостояния, является «Копенгаген». Победа «ТНС» оценивается в 6.8; ничья — 4.7; победа «Копенгагена» — 1.44.

    Даже при явном превосходстве гостей, не стоит ждать разгромной победы. Сезон только начался, команды далеко на пике своих возможностей, но на классе «Копенгаген» обязан обыгрывать своего оппонента.

    Предлагаем поставить на победу «Копенгагена» за 1.44. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Резиуан Мирзов
  • Трансфер Мирзова не решит проблем «Спартака», но для Карпина это потеря
    • 19:18 19/07/2019     Эден Азар
  • Международный кубок чемпионов: топ-клубам предстоит ответить на важные вопросы
    • 12:26 16/07/2019     Гарри Магуайр
  • Потенциальный новичок «МЮ». Является ли Магуайр лучшим защитником в мире?
    • 12:26 17/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «ТНС» — «Копенгаген». Прогноз (к. 1.44) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов 23 июля 2019 года. Прогноз на «ТНС» — «Копенгаген». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.44
    Тоже интересно
    «Локомотив» Футбол РПЛ. Победы «Локо», «Зенита» и ЦСКА, «Спартак» и «Динамо» потеряли очкиОбзор матчей второго тура чемпионата России Вчера в 23:470
  • 16:05
    • «Урал» уверенно переиграл «Ахмат»
  • 23:50
    • Шаронов: Конспекты Бердыева? У меня своя философия
  • 23:18
    • Думбия может вернуться в Россию
    «Спартак» — «Ростов» Футбол Проклятие «бывших». «Спартак» улучшил игру, но ухудшил результатРеакция спортивных СМИ на упущенную «Спартаком» победу в Ростове Вчера в 02:230
  • Экспресс дня

  • «Локомотив» выиграет у чемпиона ФНЛ
  • 4.05
    •
  • 23:00
    • Докампо: Как и в матче с «Локомотивом», начали не очень хорошо
  • 22:46
    • Карпин: Мелькнула мысль пригласить Глушакова, но исчезла
  • 22:29
    • Панченко: «Рубин» забил свой мяч, а мы нет. Полное разочарование
    «Ювентус» — эксклюзивный партнер PES 2020 Игры PES 2020: эксклюзивный «Ювентус», новый режим и свежая картинкаPES 2020: новшества, эксклюзивы, подробности разработки, обзор и дата выхода Вчера в 01:140
  • 22:17
    • Паршивлюк: Испортили праздник и себе, и болельщикам
  • 22:02
    • Парфенов: Был тяжелый момент в матче, перетерпели его
  • 21:49
    • Рахимов: Гол в раздевалку сломал нашу игру
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие