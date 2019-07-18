«Арсенал» — «Бавария». Прогноз (к. 1.90) на тоталы в матче МКЧ 18 июля 2019 года

В четверг, 18 июля, в рамках Международного кубка чемпионов, лондонский «Арсенал» встретится с мюнхенской «Баварией». Начало поединка — в 06:00 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Бавария». Прогноз на «Арсенал» — «Бавария».

«Арсенал»

Прошлый сезон подопечные Унаи Эмери провели не самым лучшим образом. «Арсенал» занял итоговое пятое место в родном чемпионате, довольствовавшись лишь попаданием в Лигу Европы, в которой, по итогам прошлого сезона, дошли до финала, где уступили трофей своим соседям — лондонскому «Челси».

«Арсенал» уже начал подготовку к новому сезону, обыграв в товарищеском матче «Колорадо Рэпидз» (3:0). Счет отражает хорошую игру лондонцев в атаке, однако нуль в графе пропущенные обманчив, команда частенько допускала серьезные огрехи в обороне.

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Представители Северного Лондона лишились одного из своих лидеров — Аарона Рэмси. Также команду покинули Денис Суарес, Дэнни Уэлбек и Штефан Лихтштайнер. Каких-либо равноценных усилений ушедшим игрокам, на данный момент, «Арсенал» не произвел.

«Бавария»

Мюнхенцы под руководством Нико Ковача также в прошлом сезоне не блестали. Чего стоит вылет из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала. Однако даже в таком положении «Бавария» смогла добиться победы в чемпионате и завоевать кубок страны.

Этим летом немецкий гранд уже пережил уход нескольких ключевых игроков, особенно это касается линии атаки: Франк Рибери, Арьен Роббен, Хамес Родригес. Также команду покинул Матс Хуммельс.

Для «Баварии» этот поединок станет первым, после каникул. Последний матч номинальные гости провели 27 мая, в котором разошлись миром со скромным «Кайзерслаутерн» (1:1)

Прогноз

«Арсенал» и «Бавария» с нетерпением ждут нового сезона, чтобы исправить ошибки и не самые лучшие результаты прошлого. Статистика личных встреч показывает, что обе команды играют между собой результативно: в трех из четырех последних очных встреч «Бавария» громила своих визави (5:1).

В рамках данного турнира соперники уже встречались два года назад. Тогда основное время завершилось вничью (1:1), а в серии пенальти сильнее были футболисты «Арсенала».

Учитывая, что подготовка к сезону только началась и игроки далеко от своих оптимальных кондиций, потери обеих команд, особенно «Баварии», в линии атаки достаточно ощутимы, не стоит ожидать большого обилия голов. Обе команды сделают акцент на сыгранность и достаточно осторожную манеру игры, дабы избежать каких-либо травм.

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