Нигерия — Камерун. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Кубка Африки 6 июля 2019 года

Нигерия
«Суперорлы» на групповом этапе финишировала на второй строчке в квартете Б, заработав в трех поединках шесть баллов.
В первых двух турах групповой стадии сборная Нигерии побеждала своих оппонентов с одинаковым счетом по 1:0. Сначала нигерийцы одолели команду Бурунди, а во второй игре переиграли Гвинею.
В заключительном поединке группы подопечные Гернота Рора неожиданно проиграли битву за первую позицию дебютанту КАН Мадагаскару — 0:2.
Сборная Нигерии берет уже 18 участие в финальной части континентального первенства. Дважды (в 1980 и 2013 году) нигерийцы брали золотые медали, еще четыре раза они проигрывали в решающей игре.
Камерун
«Неукротимые львы» также закончили групповой этап на второй строке. В квартете F они заработали пять очков, отдав первую строку сборной Гане, уступив ей только по дополнительным показателям.
Начали защищать свой титул камерунцы с победы над командой Гвинеи-Бисау со счетом 2:0. Затем два поединка на КАН сборная Камеруна свела вничью.
Во втором туре дружина Кларенса Зеедорфа поделила очки с ганцами (0:0), а в последнем игровом дне с таким же результатом расписали мировую с Бенином, стоившая ей первого места в группе.
Сборная Камеруна пять раз выигрывала чемпионат Африки. Последний раз это ей удалось в прошлом розыгрыше, который прошел в 2017 году на полях Габона.
Последний раз эти команды играли между собой в отборочном турнире к ЧМ-2018. И тогда нигерийцы дома выиграли со счетом 4:0, а в Камеруне команды сыграли — 1:1.
Прогноз на Нигерия — Камерун
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа сборной Нигерии — 2.70, победа сборной Камеруна — 3.15, ничья — 2.85.
Проход: Нигерии — 1.78; Камеруна — 2.05.
Обе команды не особо уверенно выступают на этом турнире. Но нигерийцы, даже несмотря на поражение от Мадагаскара, выглядят немножко лучше. Поэтому предлагаем поставить на проход Нигерии. 0