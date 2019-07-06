Нигерия — Камерун. Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Кубка Африки 6 июля 2019 года

6 июля в поединке 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Нигерии сыграет с национальной командой Камеруна. Поединок, который состоится в Александрии, начнется в 19:00 по мск. Прогноз на Нигерия — Камерун.

Нигерия

«Суперорлы» на групповом этапе финишировала на второй строчке в квартете Б, заработав в трех поединках шесть баллов.

В первых двух турах групповой стадии сборная Нигерии побеждала своих оппонентов с одинаковым счетом по 1:0. Сначала нигерийцы одолели команду Бурунди, а во второй игре переиграли Гвинею.

В заключительном поединке группы подопечные Гернота Рора неожиданно проиграли битву за первую позицию дебютанту КАН Мадагаскару — 0:2.

Сборная Нигерии берет уже 18 участие в финальной части континентального первенства. Дважды (в 1980 и 2013 году) нигерийцы брали золотые медали, еще четыре раза они проигрывали в решающей игре.

Камерун

«Неукротимые львы» также закончили групповой этап на второй строке. В квартете F они заработали пять очков, отдав первую строку сборной Гане, уступив ей только по дополнительным показателям.

Начали защищать свой титул камерунцы с победы над командой Гвинеи-Бисау со счетом 2:0. Затем два поединка на КАН сборная Камеруна свела вничью.

Во втором туре дружина Кларенса Зеедорфа поделила очки с ганцами (0:0), а в последнем игровом дне с таким же результатом расписали мировую с Бенином, стоившая ей первого места в группе.

Сборная Камеруна пять раз выигрывала чемпионат Африки. Последний раз это ей удалось в прошлом розыгрыше, который прошел в 2017 году на полях Габона.

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Последний раз эти команды играли между собой в отборочном турнире к ЧМ-2018. И тогда нигерийцы дома выиграли со счетом 4:0, а в Камеруне команды сыграли — 1:1.

Прогноз на Нигерия — Камерун

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам: победа сборной Нигерии — 2.70, победа сборной Камеруна — 3.15, ничья — 2.85.

Проход: Нигерии — 1.78; Камеруна — 2.05.

Обе команды не особо уверенно выступают на этом турнире. Но нигерийцы, даже несмотря на поражение от Мадагаскара, выглядят немножко лучше. Поэтому предлагаем поставить на проход Нигерии. 0