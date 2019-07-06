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    Совершит ли Аргентина реванш против Чили?

    Аргентина — Чили. Прогноз (к. 1.85) на тоталы в матче за бронзу Копа Америка 6 июля 2019 года

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    Прогноз на Аргентина — Чили
    Аргентина проиграла Чили два предыдущих финала Кубка Америки
    6 июля в Сан-Паулу состоится поединок за третье место Кубка Америки 2019 года. В матче примут участие сборные Аргентины и Чили. Начало в 22:00 по Москве. Прогноз на Аргентина — Чили.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. 3 место 06 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 3.50
  • 2
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    Аргентина

    Сборная Аргентины проводит тяжелый турнир, на котором редко показывала ту игру, которую от нее ждут. Старт вышел неудачным, ведь Лионель Месси и его коллеги проиграли Колумбии 0:2.

    После этого последовала ничья с Парагваем (1:1). К счастью для подопечных Лионеля Скалони, они сумели выйти в плей-офф — спасибо приглашенной на первенство команде Катара, проигравшей фавориту в последнем туре со счетом 0:2.

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    • В четвертьфинале «Альбиселестес» выиграли с аналогичным исходом у Венесуэлы (2:0) и сделали это довольно уверенно.

    Тем не менее, в полуфинале они уступили Бразилии — 0:2 и теперь могут стать только бронзовыми призерами, но для этого им нужно обыграть своего обидчика в двух предыдущих финалах турнира.

    Чили

    На групповой стадии подопечные Рейнальдо Руэды сперва со счетом 4:0 разгромили гостей турнира сборную Японии. Затем со счетом 2:1 они выиграли у Эквадора.

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    • В третьем поединке сборная Чили со счетом 0:1 проиграла Уругваю, тем самым уступив первое место в группе. В плей-офф коллектив вышел со второй строчки, но опередив ближайшего преследователя Японию на два очка.

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    В четвертьфинале «Красные» играли с Колумбией, и решить все вопросы удалось лишь в серии послематчевых пенальти. Однако в полуфинале они неожиданно были разгромлены Перу со счетом 0:3.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех Чили оценивается в 4,40, а ничья — в 3,50.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 1,85. 0

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    Аргентина — Чили. Прогноз (к. 1.85) на тоталы в матче за бронзу Копа Америка 6 июля 2019 года. Прогноз на Аргентина — Чили. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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