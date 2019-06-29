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    Уругвай продолжит свою забивную серию

    Уругвай — Перу. Прогноз (к. 2.00) на тоталы в матче Кубка Америки 29 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Уругвая Прогнозы на сборную Перу
    Прогноз на Уругвай — Перу
    Эдинсон Кавани и Луис Суарес
    В субботу, 29 июня, пройдет четвертьфинальный матч Копа Америка между сборными Уругвая и Перу. Начало поединка — в 22:00 по мск. Прогноз на Уругвай — Перу.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. 1/4 финала 29 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.40
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    Уругвай

    Сборная Уругвая на этом турнире заняла первое место в своем квартете, выиграв две встречи при одном ничейном результате.

    На старте континентального розыгрыша «чарруа» разгромили команду Эквадора (4:0), затем расписали мировую с Японией (2:2), а в заключительном матче группового этапа одолели Чили (1:0).

    На данный момент у «небесно-голубых» 6-матчевая забивная серия, в которой они отличились 17 результативными ударами, пропустили за это период всего лишь два мяча.

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  • 25/06/2019

    • В этих шести поединках уругвайцы в пяти случаях смогли сохранить свои ворота на замке. И только в одной встрече (с Японией — 2:2) они не смогли удержать сухую серию.

    Перу

    «Инки» финишировали на третьей позиции в группе А Копа Америки, набрав в трех поединках четыре очка.

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    Начали этот турнир перуанцы с безголевой ничьей с Венесуэлой, потом обыграли Боливию (3:1) и в последнем туре группы крупно проиграли сборной Бразилии со счетом 0:5.

    Календарь и таблица Кубка Америки-2019

    За семь последних встреч перуанцы смогли отправить в ворота соперников только пять мячей, а пропустили в свои — 11.

  • Бразилия ушла из-под давления. Команда Тите завершила групповой этап победой над Перу
  • Бразильцы отправили в ворота соперника пять мячей и заняли первое место в группе A
  • 23/06/2019

    • За этот период сборная Перу забивала только в трех встречах, не пропустили «красно-белые» в трех случаях из семи, а пропускали в четырех матчах из семи.

    В отборе к чемпионату мира 2018 года эти команды обменялись домашними победами (1:0 и 1:2).

    Прогноз на Уругвай — Перу

    Уругвайцы на этом турнире еще не уходили с поля без забитых мячей. Скорее всего, они продолжат эту серию. Предлагаем поставить на индивидуальный тотал Уругвая более 1,5 гола.

    А учитывая проблемы перуанцев в нападении и потерю Фарфана из-за травмы, думаем, что «инки» не смогут забить. 0

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    Уругвай — Перу. Прогноз (к. 2.00) на тоталы в матче Кубка Америки 29 июня 2019 года. Прогноз на Уругвай — Перу. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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