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    Кто выйдет в финал молодежного Евро?

    Испания U21 — Франция U21. Прогнозы (к. 4.20) и ставки на полуфинал молодежного чемпионата Европы по футболу 27 июня 2019 года

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    Прогноз на Испания U21 — Франция U21
    Испания — фаворит матча по мнению букмекеров
    В четверг, 27 июня, сборная Испании сыграет с командой Франции в рамках полуфинального матча молодежного чемпионата Европы. Встреча, которая пройдет в Реджо-нель-Эмилии, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на Испания U21 — Франция U21.
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    Футбол. U21 Евро-2019. Полуфинал 27 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 3.15
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    Испания U21

    На старте Евро-2019 сборная Испании крупно уступила Италии — 1:3. Однако уже во втором туре подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли Бельгию (2:1).

    Перед заключительным туре коллектив шел на третьем месте, поэтому рисковал не выйти в полуфинал. Тем не менее, разгром Польши со счетом 5:0 позволил в итоге выиграть квартет.

    За десять матчей отбора на турнир коллектив выиграл девять поединков и ни разу не сыграл вничью. Единственное поражение пришлось на домашний матч против Северной Ирландии (1:2).

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    Франция U21

    «Трехцветные» стартовали на турнире с победы над Англией (2:1). Проигрывая вплоть до 89-й минуты, они сумели одолеть соперника.

    После этого подопечные Сильвена Риполля с минимальным счетом переиграли Хорватию (1:0). Автором единственного, а потому победного гола стал Мусса Дембеле.

    В заключительном поединке они довольствовалась ничьей с Румынией (1:1). В итоге сборная Франции заняла второе место в турнирной таблице группы С, имея на своем счету семь очков.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, на проход в финал — 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 3,10, проход в финал — в 2,10, а ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на то, что Испания выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0

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    Испания U21 — Франция U21. Прогнозы (к. 4.20) и ставки на полуфинал молодежного чемпионата Европы по футболу 27 июня 2019 года. Прогноз на Испания U21 — Франция U21. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.20
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