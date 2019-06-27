Испания U21 — Франция U21. Прогнозы (к. 4.20) и ставки на полуфинал молодежного чемпионата Европы по футболу 27 июня 2019 года

Испания U21
На старте Евро-2019 сборная Испании крупно уступила Италии — 1:3. Однако уже во втором туре подопечные Луиса де ла Фуэнте обыграли Бельгию (2:1).
Перед заключительным туре коллектив шел на третьем месте, поэтому рисковал не выйти в полуфинал. Тем не менее, разгром Польши со счетом 5:0 позволил в итоге выиграть квартет.
За десять матчей отбора на турнир коллектив выиграл девять поединков и ни разу не сыграл вничью. Единственное поражение пришлось на домашний матч против Северной Ирландии (1:2).
Франция U21
«Трехцветные» стартовали на турнире с победы над Англией (2:1). Проигрывая вплоть до 89-й минуты, они сумели одолеть соперника.
После этого подопечные Сильвена Риполля с минимальным счетом переиграли Хорватию (1:0). Автором единственного, а потому победного гола стал Мусса Дембеле.
В заключительном поединке они довольствовалась ничьей с Румынией (1:1). В итоге сборная Франции заняла второе место в турнирной таблице группы С, имея на своем счету семь очков.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,15, на проход в финал — 1,67, тогда как успех гостей оценивается в 3,10, проход в финал — в 2,10, а ничья — в 3,30.
Рекомендуем ставить на то, что Испания выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0