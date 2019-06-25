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    Каким будет тотал в матче Чили — Уругвай?

    Чили — Уругвай. Прогноз (к. 2.10) и ставки на тоталы в матче Копа Америка 25 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Америки-2019 Прогнозы на Латинскую Америку Прогнозы на сборную Чили Прогнозы на сборную Уругвая
    Прогноз на Чили — Уругвай
    Алексис Санчес
    В группе C турнира Копа Америка состоится матч за 1 место, в котором сойдутся сборные Чили и Уругвая. Местом проведения поединка является арена «Маракана» в Рио-де-Жанейро. Старт в 02:00 мск. Прогноз на Чили — Уругвай.
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    Футбол. Кубок Америки-2019. Группа C 25 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.15
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    Чили

    Команда Чили — лидер квартета C. У коллектива 6 очков, 6 забитых и 1 пропущенный гол. Уругвай всего в двух баллах, поэтому следующий матч будет важным с точки зрения лидерства в группе.

    Чилийцы выиграли в двух прошлых турах — у Японии 0:4 и Эквадора 1:2. В случае очередного успеха действующие чемпионы добьются восьмой победы кряду на Копа Америка.

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    «Красная команда» имеет неплохой процент реализации, ну точно лучший в своей группе. Он составляет 24%. В среднем Чили наносит 12.5 ударов за игру, из которых 3 доходит до цели. Кроме того, стоит отметить, что 4 из 6 мячей на турнире чилийцы забивали после игровой комбинации, остальные 2 со стандартного положения.

    Алексис Санчес и Эдуардо Варгас считаются лучшими снайперами с двумя голами на счету.

    Уругвай

    Сборная Уругвая неожиданно потеряла очки в матче с Японией, вследствие чего «небесные олимпийцы» уступили Чили борьбу за первую строчку. Как уже упоминалось ранее, уругвайцы имеют на 2 пункта меньше, то есть 4 очка. Разница голов чуть хуже и она составляет +4.

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    Результаты в прошлых двух турах были такими: победа над Эквадором 4:0 и ничья с Японией 2:2. Стоит отметить, что в игре с японцами «бело-голубые» исполняли роль догоняющего.

    В отличие от соперника сборная Уругвая более разносторонняя команда в плане результативности, то есть голы ей удавалось забивать при разных игровых ситуациях: 1 мяч с комбинации, 3 со стандарта, 1 с пенальти и 1 благодаря автоголу.

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    • И действительно, стандартные положения у коллектива Оскара Табареса очень опасные. Кавани, Годин, да и не только они, регулярно создают проблемы сопернику при навесах в его штрафную. По статистике Чили фолит больше, поэтому уругвайские футболисты могут использовать это как возможность.

    Кстати и ударов «чарруа» наносят больше — 23 в среднем при 3, в среднем, забитых голах.

    Луис Суарес является первым бомбардиром Уругвая на Копа Америка. У него 2 гола.

    Прогноз

    3.60 и 2.11 дают на победу одной и другой команды, а на ничью букмекеры установили коэффициент 3.50.

    Обе сборные показали по два результативных матча. У каждой как минимум забивалось 3 гола. Можно предположить, что и в этот раз болельщикам будет подарена голевая феерия. Хотя Чили и Уругвай может устроить ничья. С другой стороны вряд ли уругвайцы не попытаются навязать сопернику борьбу за 1 место.

    На исход тотал больше 2.5 предлагают коэффициент 2.10. Все будет зависеть от активности Уругвая в атаке. 0

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    Чили — Уругвай. Прогноз (к. 2.10) и ставки на тоталы в матче Копа Америка 25 июня 2019 года. Прогноз на Чили — Уругвай. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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