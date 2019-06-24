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    Кубу ждет унижение против канадцев

    Канада — Куба. Прогноз и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 24 июня 2019 года

    Прогнозы на Золотой кубок КОНКАКАФ-2019
    Прогноз на Канада — Куба
    Канадцы почти вышли в четвертьфинал
    В понедельник, 24 июня, в рамках третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ между собой сыграют сборные Канады и Кубы. Начало матча — в 01:00 мск. Прогноз на Канада — Куба.
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    Футбол. Золотой кубок КОНКАКАФ. Группа A 24 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.01
  • X
  • 19.00
  • 2
  • 65.00
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    Канада

    Сборная Канады в этом году сыграла один матч в рамках отборочного турнира Лиги наций КОНКАКАФ, разгромив Французскую Гвиану — 4:1.

    В этом месяце команда вновь собралась и провела товарищескую игру против Тринидада и Тобаго, одолев соперника со счетом 2:0.

    В первом матче Золотого кубка соперником канадцев была еще одна откровенно слабая сборная Мартиники. Итог — разгром 4:0, а дубль на свой счет записал Джонатан Дэвид.

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    В следующем туре канадцев ждал первый очень серьезный оппонент — Мексика. Здесь и состоялось первое поражение со счетом 1:3. Мексиканцы превзошли соперника и во владении мячом, и по количеству голевых моментов.

    Отметим, что сборная Канады дважды в своей истории выигрывала Золотой кубок КОНКАКАФ (1985, 2000).

    Куба

    Сборная Кубы вышла в финальную часть Кубка КОНКАКАФ благодаря шестому месту в отборе Лиги наций своей конфедерации. В четырех поединках квалификации команда одержала три победы и лишь раз проиграла.

    Поверженными оказались Теркс и Кайкос (11:0), Гренада (2:0) и Доминиканская Республика (1:0). Единственное поражение коллективу со счетом 2:1 нанесла команда Гаити на своем поле.

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    Подопечные Рауля Медероса крайне неудачно стартовали в финальной части турнира. Они не просто проиграли фавориту первенства Мексике, а были разгромлены с результатом 0:7.

    Шанс исправиться был против Мартиники, но и здесь случился провал — 0:3. Кубинцы остались в меньшинстве на 80-й минуте, но беда в том, что все три мяча были пропущены до красной карточки.

    Прогноз

    Букмекеры дают коэффициент 1.01 на победу Канады, поэтому здесь все очевидно.

    Кубинцы оказались не готовы к финальной части турнира и пропустили трижды даже от Мартиники, поэтому против более серьезного соперника мы ждем более крупного фиаско. Ставим на победу Канады с форой -4,5 гола за 1.79. 0

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    Канада — Куба. Прогноз и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 24 июня 2019 года. Прогноз на Канада — Куба. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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