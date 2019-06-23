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    Одолеет ли Алжир Кению на старте Кубка Африки?

    Алжир — Кения. Прогноз и ставки на матч Кубок африканских наций 23 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Африки-2019 Прогнозы на сборную Алжира
    Прогноз на Алжир — Кения
    Алжир не проиграл шесть предыдущих матчей
    В воскресенье, 23 июня, состоится матч первого тура группового этапа Кубок африканских наций, в котором встретятся сборные Алжира и Кении. Начало поединка — в 23:00 мск. Прогноз на Алжир — Кения.

    Алжир

    Сборная Алжира вышла в финальную часть Кубок африканских наций через отборочный турнир. В групповом этапе квалификации подопечным Джамеля Бельмади удалось занять первое место.

    В соперники «Лисы пустыни» выпали команды Бенина, Гамбии и Того. В итоге они уступили только в одном матче (против Бенина в гостях), два поединка свели вничью (против Гамбии), победив в остальных трех.

    Накануне старта в КАНе коллектив не проиграл ни одного из трех контрольных матчей, благодаря чему увеличил свою беспроигрышную серию до шести встреч. При этом только Бурунди (1:1) ему не уступил, в отличие от Туниса (1:0) и Мали (3:2).

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    Кения

    Сборная Кении также пробилась в финальную часть континентального первенства через отбор. В ее квартете также участвовали команды Ганы, Эфиопии и Сьерра Леоне.

    По итогам группового этапа она заняла второе место, проиграв первое Гане, которая обошла конкурента на два очка. Судьбу их борьбы по сути решило поражение подопечных Себастьяна Менье 0:1 на выезде.

    Перед стартом Кубка африканских наций коллектив не проиграл в двух контрольных встречах. Так, Мадагаскар (1:0) был повержен с минимальным счетом, а с ДР Конго была зафиксирована ничья 1:1.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,60, тогда как успех номинальных гостей оценивается в 5,80, а ничья — в 3,60.

    Рекомендуем ставить на то, что Алжир выиграет, и обе команды забьют за 3,60. 0

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    Алжир — Кения. Прогноз и ставки на матч Кубок африканских наций 23 июня 2019 года. Прогноз на Алжир — Кения. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.60
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