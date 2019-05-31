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    Распечатает ли сборная Мали ворота Франции?

    Мали U20 — Франция U20. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 31 мая 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на футбол Франции
    Прогноз на Мали U20 — Франция U20
    Франция U20
    В пятницу, 31 мая, в рамках третьего тура группы Е ЧМ-2019 U 20 встретятся молодежные сборные Мали и Франции. Начало игры — в 19:00 мск. Прогноз на Мали U20 — Франция U20.
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    Футбол. U20 ЧМ-2019. Группа E 31 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    Мали U20

    Сборная Мали приехала на мировой форум в Польше в ранге победителя молодежного Кубка Африки U20, одолев своих соперников в полуфинальном и финальном матчах в серии послематчевых 11-метровых.

    Это уже седьмой чемпионат мира для африканской страны, где ее наивысшим достижением были бронзовые награды в 1999 и 2015 году.

    В стартовом туре этого чемпионата мира подопечные Мамуту Коне поделили очки с панамцами — 1:1, а во втором круге по-волевому обыграли Саудовскую Аравию (4:3).

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    С четырьмя очками в активе малийцы идут на втором месте в группе Е, решив практически вопрос с выходом в следующий раунд.

    Франция U20

    Молодежка Франции пробилась на этот чемпионат мира, как полуфиналист Чемпионата Европы (U19) 2018, уступив место в финале Италии (0:2).

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    Для французской молодежи это также седьмой мировой форум в этой вековой категории. В 2013 году «трехцветные» добились своего наивысшего достижения — стали чемпионами.

    На полях Польши сборная Франции одержала две победы в двух матчах, одолев с одинаковы счетом по 2:0 Панаму и Саудовскую Аравию.

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    Франция с шестью баллами расположилась на первой строке в своем квартете и уже решила задачу с выходом в 1/8 финала.

    Прогноз на Мали U20 — Франция U20

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Франции. На их победу предлагают — 1.70.

    На победу Мали дают — 4.40, ничья оценена — в 3.50.

    Рискнем предположить, что африканцы смогут распечатать ворота французов, которые на этом турнире еще не пропускали.

    Но все же думаем, что европейцы добудут третью победу кряду на этом ЧМ. 0

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    Мали U20 — Франция U20. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 31 мая 2019 года. Прогноз на Мали U20 — Франция U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.49
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