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    Одержит ли сборная США уверенную победу?

    CША U20 — Катар U20. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 30 мая 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную США Прогнозы на сборную Катара
    Прогноз на CША U20 — Катар U20
    Тимоти Веа
    Третий тур молодежного чемпионата мира добрался и до группы D. Там состоится матч между сборными США и Катара. Команды проведут поединок в городе Тыхы на арене «Тихий Сити». Начало в 21:30 по мск. Прогноз на CША U20 — Катар U20.
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    Футбол. U20 ЧМ-2019. Группа D 30 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.15
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 17.50
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    CША U20

    Американцы на данный момент третье в группе D. У низ 3 набранных очка, тогда как у Катара ни одного балла. Номинальных хозяев вполне может устроить и ничья. В общем зачете третьих команд турнира США занимает 1 место. Таким образом, шансы на выход довольно большие, хотя еще одна победа лишней не будет.

    Как раз в прошлой игре «звездно-полосатые» реабилитировались после поражения от сборной Украины со счетом 2:1. У нигерийцев сборная США выиграла 2:0. И в первом, и во втором туре команда переиграла соперника в контроле мяча, владея снарядом примерно 57-60% игрового времени.

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    Стоит выделить футболиста по имени Себастьян Сото, который в игре против Нигерии сделал дубль. Разница мячей у сборной положительная — американцы забили 3 и пропустили 2. С таким результатом коллектив вполне может побороться за 2 место, учитывая, что сейчас африканцы опережают оппонентов из Северной Америки всего на один забитый мяч.

    Катар U20

    Сборная Катара может, наверное, уже распрощаться с плей-офф. Даже в случае победы команда не сможет обойти США, поскольку этого не позволит сделать разница мячей, а она у катарцев составляет -5. Вряд ли американцы позволят себе пропустить больше одного гола от «бордовых».

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    Катарская молодежка проиграла 2 из уже 2 сыгранных поединков. Это пятое поражение команды кряду и пока что будущее коллектива выглядит довольно облачным.

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    • К слову, в 2015 году Катар так же участвовал в этом турнире и проиграл во всех трех играх группового этапа. Так что в случае очередной неудачи представители федерации АФК повторят свой сомнительный успех.

    Прогноз

    В победу сборной Катара букмекеры не верят. Это доказывается соотношение коэффициентов — 1.18 против 18.5. На ничью дают 6.60.

    Мотивация «бордовых» ясна — любой ценой не проиграть в последнем матче, чтобы окончательно не упасть в грязь лицом. Американцам лишними 3 очка не будут. В теории их может устроить и ничья.

    Скорее всего, что сборная США будет больше контролировать мяч, тем самым диктуя темп игры и создавая больше голевых моментов. Соответственно катарцам будет сложно забить в таких условиях. Именно поэтому наш прогноз такой: США победит и не пропустит с коэффициентом 1.74. 0

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    CША U20 — Катар U20. Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 30 мая 2019 года. Прогноз на CША U20 — Катар U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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