«Астон Вилла» — «Дерби». Прогноз (к. 5.50) и ставки на финал плей-офф чемпионата первого английского дивизиона Чемпионшипа 27 мая 2019 года

В понедельник, 27 мая, в финале плей-офф английского Чемпионшипа «Астон Вилла» сыграет против «Дерби Каунти» на «Уэмбли». Начало встречи — в 17:00 по мск. Прогноз на «Астон Вилла» — «Дерби».

«Астон Вилла»

По итогам минувшего сезона в Чемпионшипе «Астон Вилла» не сумела пробиться в английскую Премьер-лигу напрямую. Команда на 13 очков отстала от проходной второй позиции.

Тем не менее, пятое место позволило ей поучаствовать в плей-офф за право пробиться в элиту. В случае победы над грядущим соперником кларетовые снова будут в АПЛ.

В полуфинале стыковых матчей за право выйти в Премьер-лигу подопечные Дина Смита прошли «Вест Бромвич». Победив дома 2:1, на выезде они уступили 0:1, но, согласно регламенту, смогли оказаться сильнее в серии пенальти.

«Дерби Каунти»

По завершении регулярной кампании во втором по рангу дивизионе Англии «Дерби Каунти» не вышел в элиту напрямую. Коллектив на 15 баллов отстал от второй позиции, которая так дает такое право.

Однако «Бараны» заняли последнюю строчку в зоне плей-офф, поэтому получили шанс пробиться в АПЛ через дополнительные матчи. Для этого теперь им достаточно победы над грядущим оппонентом.

В предыдущем раунде стыковых поединков подопечные Френка Лампарда драматично прошли «Лидс». Уступив дома 0:1 в первой игре, они сумели победить 4:2 на выезде, хотя проигрывали 0:1.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом «Астон Виллу», коэффициент на победу которой равен 2,20, тогда как успех гостей оценивается в 3,60, а ничья — в 3,20. «Кэфы» на то, что какой-то из соперников поднимет кубок, составляют 1.61 и 2,25 соответственно.

Рекомендуем ставить на то, что обе команды забьют в первом тайме за 5,50. 0