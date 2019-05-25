«Болонья» — «Наполи». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 25 мая 2019 года

В субботу, 25 мая, «Болонья» на своем поле примет «Наполи» в рамках 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в «Ренато даль'Ара», начнется на 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Болонья» — «Наполи».

«Болонья»

Футболисты «Болоньи» расположились на 12-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 41 баллом. Столько же пунктов у 13-го «Кальяри» и 14-й «Пармы».

«Россоблу» уже обеспечили себе сохранение прописки в элитном дивизионе. За тур до завершения первенства оторвались от зоны вылета на четыре очка.

В пяти последних матчах команда Синиши Михайловича обыграла «Сампдорию» (3:0), «Эмполи» (3:1) и «Парму» (4:1), а также проиграла «Милану» (1:2). Только в одном поединке была зафиксирована ничья — против «Лацио» (3:3) в прошлом туре.

«Наполи»

«Наполи» уже добился прописки в ЛЧ на следующий сезон. Также команда гарантировано получит серебро чемпионата Италии, поскольку «Интер» отстает на семь очков и за один тур не успеет догнать хозяев.

На данный момент «адзурри» имеют 76 набранных баллов. Сезон команда пытается завершить как можно удачнее. Она выиграли четыре последних поединка в Серии А.

При этом нужно отметить, что во всех трех случаях коллектив забивал минимум по два гола. В прошлом туре целых четыре мяча от них пропустил тот же «Интер».

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех хозяев и ничья оцениваются в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 2,80. 0