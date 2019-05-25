ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Френки де ЙонгДе Йонг — уникальное явление для футбола. Но станет ли он великим? Артем АнисимовНеудержимые! Россия прошла США на Чемпионате мира Пеп Гвардиола«Манчестер Сити» — величайшая команда в истории АПЛ
  • 09:26
    • «Боруссии» Д нужен форвард «Ювентуса»
  • 08:57
    • «Севилья» согласовала контракт с Ди Франческо
  • 08:44
    • «Лос-Анделес» не рассчитывает на Войнова
  • 08:27
    • «Торонто» в третий раз подряд победил «Милуоки»
  • 08:13
    • Россиянки уступили Бразилии в Лиге наций
  • 23:36
    • Финляндия одолела Швецию и сыграет с Россией в полуфинале ЧМ-2019
  • 23:24
    • Чехия обыграла Германию и пробилась в полуфинал ЧМ-2019
    Все новости спорта

    Закончит ли «Наполи» на мажорной ноте сезон?

    «Болонья» — «Наполи». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 25 мая 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Болонью Прогнозы на Наполи
    Прогноз на «Болонья» — «Наполи»
    «Наполи» выиграл четыре предыдущих матча кряду
    В субботу, 25 мая, «Болонья» на своем поле примет «Наполи» в рамках 38-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет в «Ренато даль'Ара», начнется на 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Болонья» — «Наполи».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 25 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.00
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 1.80
  • Играть!
    •

    «Болонья»

    Футболисты «Болоньи» расположились на 12-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А с 41 баллом. Столько же пунктов у 13-го «Кальяри» и 14-й «Пармы».

    «Россоблу» уже обеспечили себе сохранение прописки в элитном дивизионе. За тур до завершения первенства оторвались от зоны вылета на четыре очка.

    В пяти последних матчах команда Синиши Михайловича обыграла «Сампдорию» (3:0), «Эмполи» (3:1) и «Парму» (4:1), а также проиграла «Милану» (1:2). Только в одном поединке была зафиксирована ничья — против «Лацио» (3:3) в прошлом туре.

    «Наполи»

    «Наполи» уже добился прописки в ЛЧ на следующий сезон. Также команда гарантировано получит серебро чемпионата Италии, поскольку «Интер» отстает на семь очков и за один тур не успеет догнать хозяев.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    На данный момент «адзурри» имеют 76 набранных баллов. Сезон команда пытается завершить как можно удачнее. Она выиграли четыре последних поединка в Серии А.

  • Мистер Незаменимость. От Лионеля Месси до Вирджила ван Дейка
  • Без каких игроков не могут существовать современные топ-команды?
  • Вчера

    • При этом нужно отметить, что во всех трех случаях коллектив забивал минимум по два гола. В прошлом туре целых четыре мяча от них пропустил тот же «Интер».

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80, тогда как успех хозяев и ничья оцениваются в 4,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Наполи» выиграет, и обе команды забьют за 2,80. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.12
  • Прогноз на матч Катар U20 — Нигерия U20
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Уругвай U20 — Норвегия U20
  • Сегодня в 21:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Украина U20 — США U20
  • Сегодня в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реймс — Пари Сен-Жермен
  • Сегодня в 22:05
    •  1.79
  • Прогноз на матч Дижон — Тулуза
  • Сегодня в 22:05
    •  1.65
  • Прогноз на матч Кан — Бордо
  • Сегодня в 22:05
    •  4.00
  • Прогноз на матч Ницца — Монако
  • Сегодня в 22:05
    •  4.82
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:05
    •  2.70
  • Прогноз на матч Ним — Лион
  • Сегодня в 22:05
    •  2.87
  • Прогноз на матч Марсель — Монпелье
  • Сегодня в 22:05
    •  1.82
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Лос-Анджелес Гэлакси
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Монреаль Импэкт
  • Завтра в 05:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Ротор — Чертаново
  • Завтра в 15:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Мордовия
  • Завтра в 15:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Армавир — СКА-Хабаровск
  • Завтра в 15:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Погба может покинуть команду
  • Сульшера спасут только трансферы. «МЮ» пора научиться тратить деньги
    • 14:21 20/05/2019     Артем Анисимов
  • Неудержимые! Россия прошла США на Чемпионате мира
    • Вчера в 19:37     Стивен Джеррард
  • Джеррард, Терри и еще 13 лучших капитанов в истории АПЛ
    • 22:31 20/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Болонья» — «Наполи». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 25 мая 2019 года. Прогноз на «Болонья» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
    Тоже интересно
    Диего Симеоне Футбол Лето перемен. Как Симеоне перестроить «Атлетико»?Как «Атлетико Мадрид» может справиться с потерей ряда ключевых игроков Вчера в 21:060
  • 19:26
    • Сборная России удержала победу над США и вышла в полуфинал ЧМ-2019
  • 11:13
    • Венгер планирует вернуться к работе
  • 09:14
    • Почеттино определится с будущим после финала Лиги чемпионов
    Лионель Месси Футбол Мистер Незаменимость. От Лионеля Месси до Вирджила ван ДейкаБез каких игроков не могут существовать современные топ-команды? Вчера в 16:340
  • Экспресс дня

  • ПСЖ и «Монако» бесцельно завершают сезон
  • 4.82
    •
  • 00:57
    • «Зенит» интересуется голкипером БАТЭ
  • 00:45
    • Магнуссон: Миссия ЦСКА — закончить сезон выше «Спартака»
  • 00:25
    • Воробьев: План на игру? Гусь выходит и забивает сразу
    Юрий Семин Футбол Кубковый король Семин добился рекордной победыРеакция спртивных СМИ на победу «Локомотива» над «Уралом» в финале Кубка России Вчера в 02:130
  • 21:21
    • Сборная Италии обыграла Мексику на молодежном ЧМ-2019
  • 19:51
    • Сборная Канады выбила Швейцарию в овертайме четвертьфинала ЧМ-2019
  • 17:50
    • Гинер хочет расширить РПЛ до 18 команд
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие