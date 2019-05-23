Япония U20 — Эквадор U20. Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 23 мая 2019 года

В четверг, 23 мая, в первом туре группового этапа молодежного чемпионат мира U20, проходящем в Польше, сыграют сборные Японии и Эквадора. Начало игры — в 21:30 по Москве. Прогноз на Япония U20 — Эквадор U20.

Япония U20

«Страна восходящего солнца» на минувшем чемпионате мира, который проходил в Южной Корее, прекратила выступление на стадии 1/8 финала, проиграв по итогам овертайма сборной Венесуэле (0:1), которая заняла второе место на том форуме.

После мирового первенства азиатская команда проводила только товарищеские встречи. В этих поединках она добилась лишь одной победы при одной ничьей и четырех поражениях.

Одолеть удалось в декабре 2017 года КНДР U23 со счетом 4:0, расписали мировую с Узбекистаном U23 (2:2).

Поражения пришлись на поединки со сверстниками из Таиланда (1:2), Польши (1:4), Аргентины (0:1) и США (1:2).

Эквадор U20

Эквадор на ЧМ-2017 не смог выйти из группы, заняв последнее место с двумя очками в компании с Саудовской Аравией, Сенегалом и США.

Затем южноамериканская команда провела три товарищеские игры, где добилась двух побед при одном поражении.

А в январе-феврале этого года сборная Эквадора приняла участие в Копа Судамерикано до 20 лет, в котором заняла первое место и в первом групповом турнире, и в итогом чемпионате.

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В девяти матчах континентального первенства эквадорцы добились шести побед, один поединок закончили вничью и дважды проиграли. Общий счет этих игр — 14:6.

Прогноз на Япония U20 — Эквадор U20

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Эквадора. На ее победу предлагают — 2.25.

На победу национальной команды Японии дают — 3.15, ничья оценена — в 3.25.

Прогнозируем, что Эквадор, который является действующим победителем Копа Судамерикано до 20 лет, начнет мировой форум с победы над Японией. 0