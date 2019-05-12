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    Выиграет ли «МЮ» свой последний матч сезона?

    «Манчестер Юнайтед» — «Кардифф Сити». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Англии 12 мая 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Кардифф Сити
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Кардифф Сити»
    Поль Погба
    В воскресенье, 12 мая, в заключительном туре английской Премьер-лиги этого сезона «Манчестре Юнайдет» на «Олд Траффорд» примет «Кардифф Сити». Начало игры — в 17:00 по Москве. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Кардифф Сити».

    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы» по итогам этого сезона выше пятого места уже не подымутся. На данный момент они расположились на шестой строке с 66 очками. У идущего строкой выше «Арсенала» 67 баллов.

    У манкунианцев 5-матчевая безвыигрышная серия с учетом всех турниров. Непосредственно в чемпионате Англии за этот период они дважды проиграли и столько же игр свели вничью.

    Поражения состоялись от «Эвертона» (0:4) в гостях и от «Манчестер Сити» (0:2) на «Олд Траффорд». Ничейные результаты пришлись на домашнюю встречу с «Челси» (1:1) и выездную с «Хаддерсфилодом» с таким же результатом в последнем игровом дне.

    В 18 встречах, которые «МЮ» провел на своей территории в текущем сезоне АПЛ, были добыты десять побед, шесть матчей закончил вничью и дважды проиграл, разница мячей — 29:23.

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    «Кардифф Сити»

    «Синие птицы» уже официально оформили вылет в Чемпионшип. При любом результате в игре с «МЮ» они останутся на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ.

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    За последние семь поединков в Премьер-лиге «Кардифф» одну встречу выиграл и шесть раз проиграл. Домашним поражением от «Кристал Пэлас» (2:3) в минувшем туре, «Кардифф» не оставил себе шансов на спасение в последнем туре.

    18 гостевых встреч текущего розыгрыша английского первенства принесли валлийцам три виктории, две ничьи и 13-ть поражений, разница забитых и пропущенных — 11:31.

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    Игра первого круга, прошедшая в столице Уэльса, принесла разгромную победу «МЮ» со счетом 5:1.

    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Кардифф Сити»

    В этом поединке букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.30.

    На победу гостей дают — 10.50, ничья оценена — в 6.10.

    Этот поединок не имеет большого турнирного значения для обеих команд. Но «МЮ», у которого более сильный состав исполнителей, постарается хлопнуть дверью в последнем матче сезона. Предлагаем поставить с форой на хозяев.

    Также думаем, что «красные дьяволы» смогут забить уже до 28-й минуты. 0

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    «Манчестер Юнайтед» — «Кардифф Сити». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч чемпионата Англии 12 мая 2019 года. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Кардифф Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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