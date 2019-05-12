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    Отыграется ли «Барса» на «Хетафе» за позор на «Энфилде»?

    «Барселона» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч 37 тура чемпионата Испании 12 мая 2019 года

    Примера Футбол Испании Барселона Хетафе
    Прогноз на «Барселона» — «Хетафе»
    Лионель Месси
    В 37 туре чемпионата Испании «Барселона» примет «Хетафе». Это противостояние будет проходить в воскресенье, 12 мая, на арене «Камп Ноу». Начало в 19:30 по мск. Прогноз на «Барселона» — «Хетафе».
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    Футбол. Испания. Примера 12 Мая 2019 года
    Барселона
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    •  Барселона 19:30 Хетафе Хетафе
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    «Барселона»

    В конце апреля каталонцы выдали трехматчевую победную серию в Примере, которая принесла им очередной чемпионский титул.

    Месси и компания обыграли дома «Реал Сосьедад» (2:1), справились на выезде с «Алавесом» (2:0) и на своем поле победили «Леванте» (1:0), став недосягаемыми для конкурентов.

    Отпраздновав чемпионство, игроки «Барселоны» разгромили на своем поле «Ливерпуль» в полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0, и уже мысленно были в финале турнира.

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    Но что-то пошло не так. Сначала «Барса», отправившая в Виго второй состав, проиграла «Сельте» (0:2), прервав свою рекордную 23-матчевую беспроигрышную серию.

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    • А затем, в последнем матче «Барселона» была разгромлена «Ливерпулем» на «Энфилде» со счетом 0:4 и вылетела из Лиги чемпионов.

    После 36 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу Примеры с 83 очками. Разница мячей 86-34, лучший бомбардир с 34 голами — Лионель Месси.

    В лазарете каталонцев Луис Суарес, Усман Дембеле, Артур и Рафинья.

    «Хетафе»

    Подопечные Пепе Бордаласа в апреле ушли от выездного поражения в матче с «Вальядолидом» (2:2) и разгромили на своем поле «Севилью» (3:0).

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    Затем «Хетафе» на «Сантьяго Бернабеу» сумел сдержать «Реал» — 0:0. А вот выезд в гости к «Реал Сосьедад» завершился поражением со счетом 1:2.

    В последнем матче «Хетфе» обыграл на своем поле «Жирону» (2:0) и с 58 очками занимает четвертое место, дающее путевку в Лигу чемпионов. У «Валенсии» и «Севильи» по 55 очков.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Разница мячей 46-31, лучшие бомбардиры Хорхе Молина и Хайме Мата, у которых по 14 голов, еще 8 мячей у Ахеля.

    В лазарете команды полузащитник Маркель Бергара и защитник Виторину Антунеш. Из-за дисквалификации не сыграют Бруно Гонсалес и Хайме Мата.

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    • В первом круге «Хетафе» уступил на своем поле со счетом 1:2. В прошлом сезоне «Хетафе» сыграл в Барселоне со счетом 0:0, а дома проиграл 1:2.

    Два выезда на «Камп Ноу» перед этим завершились со счетом 0:6 каждый.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Барселону» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1,50, тогда как на ничью — 4,40, а на успех «Хетафе» — 6,50.

    Каталонцам уже незачем экономить силы и после вылета из ЛЧ «Барса» будет не в лучшем настроении. Прогнозируем победу «Барселоны».

    Несмотря на то, что каталонцы в последних матчах часто играют на ноль, «Хетафе» может огорчить хозяев. Интересны варианты «обе забьют» за 1,75 и ТБ 2,5 за 1,60. 0

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    «Барселона» — «Хетафе». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч 37 тура чемпионата Испании 12 мая 2019 года. Прогноз на «Барселона» — «Хетафе». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
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