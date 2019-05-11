«Ним» — «Монако». Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч 36-го тура чемпионата Франции 11 мая 2019 года

В субботу, 11 мая, «Ним» будет принимать на своем поле «Монако» в рамках 36-го тура Лиги 1. Начало матча — в 21:00 мск. Прогноз на «Ним» — «Монако».

«Ним»

«Крокодилы» провели 35 матчей и набрали в этих встречах 49 очков, которые позволяют им находится на 8-й позиции в турнирной таблице Лиги 1.

«Красно-белые» начали апрель с победы над «Каном» (2:0), прервав 4-матчевую безвыигрышную серию, где было три поражения и одна ничья. Далее последовали победа над «Ренном» (3:1) дома, поражение на выезде от «Марселя» (1:2) и три очка по итогу встречи с «Бордо» (2:1) в родных стенах.

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Завершила апрель команда разгромным поражением от «Лилля» (0:5), однако затем удалось реабилитироваться в гостях у «Реймса» — 3:0.

Несмотря на отсутствие конкретных задач, новичок Лиги 1 продолжает добывать очки и уже давно может не думать о понижении в классе, играя в свое удовольствие.

При этом дома команда играет лучше, чем на выезде, потерпев в родных стенах всего 4 из 14 своих поражений.

«Монако»

В этом сезоне случилось так, что «Монако» ведет борьбу за выживание.

На данный момент «монегаски» находятся за пределами зоны вылета, однако она всего в пяти очках позади, а место стыковых поединков — в трех.

В чемпионате «красно-белые» не побеждают уже шесть матчей кряду. Здесь стоит выделить три ничьи с «Ренном» 2:2, «Реймсом» 0:0 и «Генгамом» 1:1. Но было и столько же поражений — от ПСЖ (3:1), «Кана» (0:1) и «Сент-Этьена» (2:3) в прошлом туре.

Перед прошлым туром в лазарете было большое количество игроков — Фабрегас, Субашич, Йоветич, Пеллегри, Мбула и Венкер. Вполне возможно, что кто-то успеет верунться в строй.

У подопечных Леонарду Жардима есть еще три поединка, чтобы не допустить катастрофы и вылета из элиты, но терять очки нельзя.

Прогноз

Букмекеры решили отдать статус фаворита «Монако» — победа гостей оценена коэффициентом 2.08, тогда как на хозяев они дают 3.45. Ничья оценена коэффициентом 3.75.

«Ним» нельзя недооценивать, а дома команда проигрывает куда реже. У «Монако» очень много проблем в игровом плане, да и лазарет полон. Считаем, что хозяева вряд ли потерпят поражение. Ставим на победу «Нима» или ничью за 1.80. 0