«Аталанта» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 11 мая 2019 года

В субботу, 11 мая, «Аталанта» на своем поле примет «Интер» в рамках 36-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Атлети Адзурри д'Италия», начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Аталанта» — «Дженоа».

«Аталанта»

«Аталанта» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 62 набранными очками. На счету бергамцев 18 побед, восемь ничьих и девять поражений в 35 сыгранных турах.

В прошлом месяце команда Джан Пьеро Гасперини обыграла «Болонью» (4:1), «Наполи» (2:1) и «Удинезе» (2:0). Также она поделила очки с «Интером» (0:0) и «Эмполи» (0:0).

Уже в этом месяце коллектив одержал важную победу на выезде против «Лацио» (3:1). Клуб, который идет в зоне Лиги чемпионов, на три очка опережает «Милан» и на один пункт отстает от третьего в таблице «Интера».

«Дженоа»

«Дженоа» пытается набирать очки в каждой встрече, поскольку команда всего в четырех пунктах от зоны вылета. Таким образом, сейчас ей нельзя проигрывать, ведь это может приблизить коллектив к пропасти.

В случае поражения гостей сможет обойти «Удинезе», который занимает 17-ю строчку — последнюю безопасную позицию. Что еще важнее, приблизиться на один балл способен идущий на вылет «Эмполи».

«Грифоны» не знают побед в семи последних турах при четырех поражениях. Держаться на плаву подопечным Чезаре Пранделли помогают только ничьи — как в прошлом туре против «Ромы» (1:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех Гостей оценивается в 7,00, а ничья — в 4,33.

Рекомендуем ставить на то, что «Аталанта» выиграет, и обе команды забьют за 2,75. 0