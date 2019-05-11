ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси и компания потеряли свою философию«Барселона» должна вернуться к истокам Сборная РоссииРоссия едет в Братиславу только за золотом Маурисио ПочеттиноПочеттино раскрыл в себе Моуринью. Тактика аргентинца сработала
  • 00:49
    • «Челси» по пенальти одолел «Айнтрахт» и вышел в финал ЛЕ
  • 00:34
    • Чех: Я мечтал выйти в финал с «Арсеналом», и эта мечта сбылась
  • 23:51
    • «Арсенал» разгромил «Валенсию» и вышел в финал Лиги Европы
  • 23:39
    • Трансфер Де Лигта в «Барселону» задерживается из-за комиссионных Райолы
  • 23:14
    • Суарес перенесет операцию на колене и пропустит остаток сезона
  • 20:15
    • Сборная России заявила 21 игрока на ЧМ-2019
  • 18:43
    • «Реал» готов перевести Бэйла в дубль
    Все новости спорта

    Обгонит ли «Аталанта» «Интер»?

    «Аталанта» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 11 мая 2019 года

    Серия A Футбол Италии Аталанта Дженоа
    Прогноз на «Аталанта» — «Дженоа»
    «Аталанта» на один балл отстает от «Интера»
    В субботу, 11 мая, «Аталанта» на своем поле примет «Интер» в рамках 36-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Атлети Адзурри д'Италия», начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Аталанта» — «Дженоа».

    «Аталанта»

    «Аталанта» расположилась на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата Италии с 62 набранными очками. На счету бергамцев 18 побед, восемь ничьих и девять поражений в 35 сыгранных турах.

    В прошлом месяце команда Джан Пьеро Гасперини обыграла «Болонью» (4:1), «Наполи» (2:1) и «Удинезе» (2:0). Также она поделила очки с «Интером» (0:0) и «Эмполи» (0:0).

    Уже в этом месяце коллектив одержал важную победу на выезде против «Лацио» (3:1). Клуб, который идет в зоне Лиги чемпионов, на три очка опережает «Милан» и на один пункт отстает от третьего в таблице «Интера».

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    «Дженоа»

    «Дженоа» пытается набирать очки в каждой встрече, поскольку команда всего в четырех пунктах от зоны вылета. Таким образом, сейчас ей нельзя проигрывать, ведь это может приблизить коллектив к пропасти.

    В случае поражения гостей сможет обойти «Удинезе», который занимает 17-ю строчку — последнюю безопасную позицию. Что еще важнее, приблизиться на один балл способен идущий на вылет «Эмполи».

    «Грифоны» не знают побед в семи последних турах при четырех поражениях. Держаться на плаву подопечным Чезаре Пранделли помогают только ничьи — как в прошлом туре против «Ромы» (1:1).

    Прогноз

    Букмекеры закономерно отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех Гостей оценивается в 7,00, а ничья — в 4,33.

    Рекомендуем ставить на то, что «Аталанта» выиграет, и обе команды забьют за 2,75. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Оренбург — Урал
  • Сегодня в 11:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Сегодня в 14:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Анжи — Арсенал Тула
  • Сегодня в 16:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Россия — Норвегия
  • Сегодня в 17:15
    •  2.24
  • Прогноз на матч Финляндия — Канада
  • Сегодня в 17:15
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Сегодня в 21:15
    •  1.99
  • Прогноз на матч США — Словакия
  • Сегодня в 21:15
    •  2.18
  • Прогноз на матч Сент-Этьен — Монпелье
  • Сегодня в 21:45
    •  1.76
  • Прогноз на матч Енисей — Краснодар
  • Завтра в 14:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Штутгарт — Вольфсбург
  • Завтра в 16:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Лейпциг — Бавария
  • Завтра в 16:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Фортуна
  • Завтра в 16:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Байер — Шальке
  • Завтра в 16:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Нюрнберг — Боруссия Менхенгладбах
  • Завтра в 16:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маркус Рэшфорд
  • Будущее «МЮ». Четыре игрока, на которых Сульшер может положиться в следующем сезоне
    • 14:59 06/05/2019     Том-Хеннинг Эвребе и Михаэль Баллак
  • «Судья или вор?». Исполнилось десять лет одному из самых скандальных матчей в истории ЛЧ
    • 23:06 07/05/2019     «Зенит»
  • Без лоска и шика: прагматичное чемпионство «Зенита»
    • 02:33 05/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Аталанта» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 11 мая 2019 года. Прогноз на «Аталанта» — «Дженоа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.75
    Тоже интересно
    Лукас Моура Футбол Английский финал: Хет-трик Моуры похоронил мечту «Аякса»Реакция спортивных СМИ на выход «Тоттенхэма» в финал Лиги чемпионов Вчера в 02:250
  • 18:25
    • Роналдо: Вряд ли «Реал» сможет купить Неймара сейчас
  • 17:43
    • Руководство «Ювентуса» хотело бы видеть во главе команды Клоппа
  • 01:57
    • Азар: Мы рады победе над «Айнтрахтом», но это еще не конец
    Хоккеисты «Сан-Хосе» Хоккей НХЛ. «Сан-Хосе» выбил «Колорадо»Результат матча плей-офф НХЛ 9 мая Вчера в 08:100
  • Экспресс дня

  • Английский финал в Лиге Европы может стать реальностью
  • 4.23
    •
  • 01:36
    • Кепа: Сегодня мы выиграли, в другом финале проиграли
  • 01:22
    • Обамеянг: Думаю, мы извлекли уроки из прошлого сезона
  • 01:09
    • Ляказетт: Обамеянг просто красавец
    Килиан Мбаппе Футбол ПСЖ не сядет на европейский трон без ментальной революцииУ парижан есть проблемы в отношении к делу, которые мешают им стать лучшими в Европе 08/05/2019 в 21:140
  • 00:19
    • Рондон признан лучшим игроком «Ньюкасла» в нынешнем сезоне
  • 23:29
    • Саутгейт: Клопп и Почеттино проводят невероятный сезон
  • 17:11
    • «Интеру» интересен Алексис Санчес
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие