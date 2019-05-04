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    «Эспаньол» — «Атлетико». Прогноз (к. 4.60) и ставки на матч чемпионата Испании 4 мая 2019 года

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    Прогноз на «Эспаньол» — «Атлетико»
    «Атлетико» не хватает балла для завоевания серебра
    В субботу, 4 мая, в матче 36-го тура испанской Примеры сойдутся «Эспаньол» и «Атлетико». Встреча, которая пройдет на «RCDE Стэдиум», начнется в 17:15 по мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Атлетико».

    «Эспаньол»

    «Эспаньол» на 10 месте с 44 очками. Еще недавно каталонцы выступали не самым лучшим образом, ведь в 13-ти матчах добыли лишь две победы.

    Теоретический максимум, на который теперь способны «Попугаи» до конца сезона — это седьмое место. Поскольку в финале Кубка Испании сыграют чемпион «Барселона» и нынешняя шестая команда «Валенсия», эта строчка дает право участвовать в Лиге Европы.

    К грядущей игре подопечные Руби подходят с шестиматчевой беспроигрышной серией. При этом три предыдущих поединка коллектив свел вничью.

    «Атлетико»

    За три тура до конца чемпионата «Реал» отстает от «Атлетико» на девять очков. Это значит, что подопечным Диего Симеоне уже почти ничего не грозит в борьбе за второе место.

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    В последнее время «Матрасники» не особо блистают, однако своим прагматизмом добывает нужные пункты. Таким образом они одержали четыре победы кряду в последних турах.

    Все прогнозы на футбол

    1:0 с «Эйбаром», 2:0 с «Сельтой», 3:2 с «Валенсией» и 1:0 с «Вальядолидом» — это результаты четырех прошлых матчей. Для оформления серебряных медалей команде достаточно и ничьей в грядущей игре.

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,10, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,75, а ничья — в 3,25.

    Рекомендуем ставить на то, что «Атлетико» выиграет, и обе команды забьют за 4,60. 0

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    «Эспаньол» — «Атлетико». Прогноз (к. 4.60) и ставки на матч чемпионата Испании 4 мая 2019 года. Прогноз на «Эспаньол» — «Атлетико». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.60
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