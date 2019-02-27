«Ливерпуль» — «Уотфорд». Прогноз на матч 28 тура АПЛ 27 февраля 2019 года

В 28 туре на стадионе «Энфилд» состоится поединок, в котором примут участие «Ливерпуль» и «Уотфорд». Начало матча в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Ливерпуль» — «Уотфорд».

«Ливерпуль»

У «Ливерпуля» сейчас заметны проблемы. Команда никак не может вернуться к той игре, которая, собственно, и привела ее к первой строчке в АПЛ.

На данный момент подопечные Клоппа занимают вершину таблицы с 66 очками, но «Ман Сити» наступает на пятки и отстает всего на один пункт. Еще одна потеря баллов и «горожане» могут обскакать «красных».

За 6 матчей в АПЛ у «Ливерпуля» 3 ничьи. В прошлом туре коллектив сыграл на ноль с «Ман Юнайтед» и заработал одно очко. Перед этим была победа над «Борнмутом», две мировые с «Лестером» и «Вест Хэмом», а также два победных поединка с «Брайтоном» и «Кристал Пэлас».

Все прогнозы на АПЛ

Из 13 домашних игр, проведенных дома, «мерсисайдцы» выиграли 11 и в двух случаях довольствовались ничьей. В целом беспроигрышная домашняя серия длится уже 34 поединка, что не может не впечатлять.

Также стоит заметить, что команда забивала не менее трех мячей в 5 из 6 прошлых встреч, проведенных на «Энфилд».

В лазарете Окслейд-Чемберлен, Гомес и Фирмино. Помимо этих футболистов, скорее всего, на поле не появится Ловрен.

«Уотфорд»

У «Уотфорда» все прекрасно — 7 строчка и 40 очков. Говорить о сохранении прописки уже можно, но вот о попадании в еврокубки наверное не стоит. Команды из топ-6 ведут свою борьбу, и угнаться за ними очень сложно.

«Шершни» не проигрывают уже третий матч подряд, при этом в двух последних гости одерживали победу. По три пункта удалось набрать во встречах с «Кардиффом» и «Эвертоном».

Ранее была безвыигрышная 3-матчевая серия, состоящая из ничейных результатов с «Бернли» и «Брайтоном», а также из поражения от «Тоттенхэма».

На чужом поле «Уотфорд» выступает не очень стабильно. В 6 последних выступлениях было только три победы. Кроме них стоит выделить две ничьи и один проигрыш. Тем не менее это третий результат в Премьер-лиге.

Поединок пропустит Холебас из-за перебора желтых карточек. Также в заявку может не попасть Кико. У него травма бедра.

Прогноз

1,29 и 12,5 — «Ливерпуль» считают полноценным фаворитом встречи. Ничью оценивают коэффициентом 5,50.

В первом круге «мерсисайдцы» одержали уверенную выездную победу со счетом 0:3. Однако тогда коллектив Клоппа был той самой грозной силой АПЛ, которой сейчас пока не является. Как бы там ни было, но на своем поле «Ливерпулю» деваться некуда. Ему нужно побеждать, чтобы сохранить лидерство.

Мы полагаем, что в этот раз хозяева «выстрелят» и добудут необходимые три очка. Наш прогноз — фора 1 (-1,5) за 1,89. 0