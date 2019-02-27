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    «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч 28 тура АПЛ 27 февраля 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Кристал Пэлас Манчестер Юнайтед
    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»
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    27 февраля лондонский клуб «Кристал Пэлас» будет принимать у себя «Манчестер Юнайтед». Матч состоится на стадионе «Селлхерст Парк». Начало в 23:00. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».
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    «Кристал Пэлас»

    «Кристал Пэлас» является твердым середняком чемпионата, хоть и занимает 13 место. Сейчас у команды 32 пункта и ситуация такова, что в случае ничьи команду может потеснить «Бернли» или «Ньюкасл».

    В АПЛ клуб не уступает уже четыре поединка. За 6-матчевый отрезок у подопечных Ходжсона было два поражения, две победы и две ничьи. «Стекольщики» проиграли «Уотфорду» и «Ливерпулю», расписали мировую с «Саутгемптоном» и «Вест Хэмом», а также выиграли у «Фулхэма» и «Лестера».

    Календарь и таблица АПЛ

    По выступлениям на домашнем поле ситуация аналогичная, только беспроигрышная серия длится две игры. Кроме того, стоит отметить, что в 7 из 8 прошлых домашних матчей «Кристал Пэлас» забивалось не более двух мячей.

    В лазарете находится сразу шесть футболистов. Это Келли, Ван-Биссака, Сперони, Суаре, Уикем и Сако, который получил повреждение в прошлой игре с «Лестером».

    «Манчестер Юнайтед»

    «Ман Юнайтед» скрепя зубами идет к своей цели — оказаться в зоне Лиги чемпионов и занять место в топ-4 АПЛ. Однако сейчас у клуба появились проблем с травмированными футболистами. В прошлом туре в матче против «Ливерпуля» главный тренер был вынужден поменять трех футболистов еще в первом тайме.

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    Сейчас в список травмированных игроков очень большой. В матче точно не примут участие Матич, Эррера, Мата и Лингард. Также небольшие проблемы со здоровьем имеют Марсьяль, Рохо, Валенсия, Дармиан и Рэшфорд.

    Таким образом, Сульшеру придется что-то мудрить и проводить грамотную ротацию.

    У «МЮ» 52 очка и 5 строчка, однако у идущего сзади «Челси» на два балла меньше и одна игра в запасе. До «Арсенала» рукой подать — всего один пункт.

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    • В 6 последних играх «красные дьяволы» ни разу не проиграли. Беспроигрышная серия в чемпионате длится уже 10 матчей, при этом 8 из них клуб выиграл. В прошлый раз на своем поле гости сумели сыграть вничью с «Ливерпулем».

    На выезде «МЮ» выиграл в пяти последних матчах. Также интересен и тот факт, что футболисты Сульшера не пропускали в четырех прошлых гостевых встречах.

    Прогноз

    «Ман Юнайтед» считают фаворитом. На победу команды дается коэффициент 2,33, тогда как на победу хозяев 3,25, а на ничью 3,35.

    В ноябре команды сыграли вничью. Оба коллектива так и не сумели забить. Но тогда был Моуринью, а теперь Сульшер. Как бы там ни было, но вряд ли гости уступят, однако также все будет зависеть и от кадров, которые сможет использовать тренер «манкунианцев».

    Шансы на победу в матче у «красных» высокие. При этом вероятность того, что «Кристал Пэлас» все же удержит ничью из-за слабости состава соперника тоже имеется. Таким образом, наш прогноз такой — фора 2 (0) за 1,66. 0

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    Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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