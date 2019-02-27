«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч 28 тура АПЛ 27 февраля 2019 года

Рэшфорд может остаться не у дел

27 февраля лондонский клуб «Кристал Пэлас» будет принимать у себя «Манчестер Юнайтед». Матч состоится на стадионе «Селлхерст Парк». Начало в 23:00. Прогноз на «Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед».

«Кристал Пэлас»

«Кристал Пэлас» является твердым середняком чемпионата, хоть и занимает 13 место. Сейчас у команды 32 пункта и ситуация такова, что в случае ничьи команду может потеснить «Бернли» или «Ньюкасл».

В АПЛ клуб не уступает уже четыре поединка. За 6-матчевый отрезок у подопечных Ходжсона было два поражения, две победы и две ничьи. «Стекольщики» проиграли «Уотфорду» и «Ливерпулю», расписали мировую с «Саутгемптоном» и «Вест Хэмом», а также выиграли у «Фулхэма» и «Лестера».

Календарь и таблица АПЛ

По выступлениям на домашнем поле ситуация аналогичная, только беспроигрышная серия длится две игры. Кроме того, стоит отметить, что в 7 из 8 прошлых домашних матчей «Кристал Пэлас» забивалось не более двух мячей.

В лазарете находится сразу шесть футболистов. Это Келли, Ван-Биссака, Сперони, Суаре, Уикем и Сако, который получил повреждение в прошлой игре с «Лестером».

«Манчестер Юнайтед»

«Ман Юнайтед» скрепя зубами идет к своей цели — оказаться в зоне Лиги чемпионов и занять место в топ-4 АПЛ. Однако сейчас у клуба появились проблем с травмированными футболистами. В прошлом туре в матче против «Ливерпуля» главный тренер был вынужден поменять трех футболистов еще в первом тайме.

Сейчас в список травмированных игроков очень большой. В матче точно не примут участие Матич, Эррера, Мата и Лингард. Также небольшие проблемы со здоровьем имеют Марсьяль, Рохо, Валенсия, Дармиан и Рэшфорд.

Таким образом, Сульшеру придется что-то мудрить и проводить грамотную ротацию.

У «МЮ» 52 очка и 5 строчка, однако у идущего сзади «Челси» на два балла меньше и одна игра в запасе. До «Арсенала» рукой подать — всего один пункт.

В 6 последних играх «красные дьяволы» ни разу не проиграли. Беспроигрышная серия в чемпионате длится уже 10 матчей, при этом 8 из них клуб выиграл. В прошлый раз на своем поле гости сумели сыграть вничью с «Ливерпулем».

На выезде «МЮ» выиграл в пяти последних матчах. Также интересен и тот факт, что футболисты Сульшера не пропускали в четырех прошлых гостевых встречах.

Прогноз

«Ман Юнайтед» считают фаворитом. На победу команды дается коэффициент 2,33, тогда как на победу хозяев 3,25, а на ничью 3,35.

В ноябре команды сыграли вничью. Оба коллектива так и не сумели забить. Но тогда был Моуринью, а теперь Сульшер. Как бы там ни было, но вряд ли гости уступят, однако также все будет зависеть и от кадров, которые сможет использовать тренер «манкунианцев».

Шансы на победу в матче у «красных» высокие. При этом вероятность того, что «Кристал Пэлас» все же удержит ничью из-за слабости состава соперника тоже имеется. Таким образом, наш прогноз такой — фора 2 (0) за 1,66. 0