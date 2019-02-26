Сульшер привил «МЮ» характер

Нулевая ничья «Манчестер Юнайтед» в матче против «Ливерпуля» не была зрелищной, но при этом продемонстрировала некоторые важные качества, которые Уле-Гуннар Сульшер привил своей команде.

Для Сульшера это был десятый матч английской Премьер-лиги в качестве исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». И даже те два матча из десяти, в которых команда норвежца не смогла взять три очка, в какой-то степени были победными.

В матче с «Ливерпулем» команда не совершала камбэк, как в случае с «Бернли», но «МЮ» лишил двух очков принципиального соперника, и при этом не проиграл, столкнувшись с настоящей напастью.

До этого Сульшер мог думать, что настоящее испытание — это потерять двух игроков до перерыва, как это произошло в матче с ПСЖ. А как насчет, можно сказать, трех с половиной? Тренер «МЮ» был вынужден не только сделать три замены в первом тайме из-за травм Андера Эрреры, Хуана Маты и Джесси Лингарда, но ему также пришлось весь матч держать на поле наполовину готового Маркусом Рэшфордом.

Джесси Лингард и Маркус Рэшфорд twitter.com/OptaJoe

Сульшер получил ту реакцию своих игроков, которая и требовалась — они громко заявили о себе на «Олд Траффорд». Фанатам «МЮ» в последние сезоны пришлось не раз наблюдать за скучными ничьими команды, но в этот раз все было иначе.

«Мы многое узнали о настроении в этом клубе во втором тайме. Три месяца назад фанаты пели "атака-атака-атака", а сегодня на протяжении всего тайма они распевали имя Уле-Гуннара Сульшера. Настроение полностью изменилось — атмосфера на "Олд Траффорд" была одной из лучших, которые мне приходилось наблюдать на протяжении многих лет, и это при нулевой ничьей», — сказал экс-защитник «МЮ» Гари Невилл.

Началу матча предшествовала минута аплодисментов в память о легендарном тренере молодежи «МЮ» Эрике Харрисоне. Он был тем человеком, который помогал Невиллу и многим другим дойти до первой команды «Ман Юнайтед». Символичным было то, что в игре с «Ливерпулем» на поле было пять выпускников клубной академии «МЮ» — больше, чем в составе любой другой команды АПЛ в минувший уик-энд.

Лингард пробыл на поле недолго, но четверо оставшихся олицетворяли дух клуба. Скотт Мактоминай был призван заменить в основе Неманью Матича, который получил травму перед матчем.

У многих возник вопрос — справится ли молодой полузащитник с этим вызовом. Сульшера не было среди них, и вера тренера была оправдана. Мактоминай пробежал больше, чем любой другой игрок, который выходил на поле в этом матче.

Когда уже в первые двадцать минут матча Эррера получил травму, к Мактоминаю в центре поля присоединился Андреас Перейра. И он также впечатлил своей энергией. Например, в одном из эпизодов второго тайма бразилец блестяще заблокировал подачу с правого фланга от Джордана Хендерсона, а уже через несколько мгновений оказался на другой половине поля и заработал для своей команды угловой.

Поль Погба редко ассоциируется с дисциплиной в обороне. В матче против «Ливерпуля» в первом круге АПЛ Жозе Моуринью оставил его на скамейке запасных. Но сейчас француз показал, что готов биться за команду в трудной ситуации. Никто на поле не сделал больше перехватов, чем Погба.

Поль Погба и Джеймс Милнер twitter.com/premierleague

Что касается Рэшфорда, то несмотря на явный дискомфорт, он продолжал биться до конца. Это кажется невероятным, но, учитывая травму, 21-летний форвард на самом деле сделал больше высокоинтенсивных рывков, чем любой другой игрок команды. «Он воин, и он манкунианец. Он знает, что это значит быть манкунианцем», — сказал Сульшер после игры.

То же самое, безусловно, можно сказать и о самом Сульшере. О нынешнем настроении болельщиков говорит предположение Невилла, который сказал, что, если Сульшер не получит работу на постоянной основе, то «будет мятеж». Норвеже поспособствовал появлению таких настроений. Кажется, каждое его слово звучит правильно. И в его послематчевом интервью был последний пример.

Уле-Гуннар Сульшер twitter.com/premierleague

Когда Сульшера спросили о той цене, которой «МЮ» пришлось заплатить за свою точку зрения, он сказал: «Из-за травм мы потеряли несколько человек, но у нас в клубе есть отличная молодежь, так что не волнуйтесь об этом. В среду у нас на поле будет одиннадцать игроков». И это будут одиннадцать игроков, которые отдадут все за футболку «МЮ». 0