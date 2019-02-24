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    Проиграет ли «Болонья» «Ювентусу» третий раз за сезон?

    «Болонья» — «Ювентус». Прогноз на матч 25 тура Серии А 24 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Болонья Ювентус
    Прогноз на «Болонья» — «Ювентус»
    «Ювентус» — «Болонья»
    В рамках 25 тура итальянской Серии А на стадионе «Ренато Далль'Ара» «Болонья» примет туринский «Ювентус». Начало поединка в 17:00 по мск. Прогноз на «Болонья» — «Ювентус».
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    «Болонья»

    Новый год «Болонья» начала домашним поражением от «Ювентуса» (0:2) в 1/8 финала Кубка Италии. Это поражение стало третьим подряд — перед новым годом «красно-синие» были биты «Лацио» (0:2) и «Наполи» (2:3).

    В чемпионате Италии «Болонья» на выезде сыграла вничью со СПАЛом (1:1), после чего на своем поле была разгромлена «Фрозиноне» (0:4).

    Календарь и таблица Серии А

    Прервалась восьмиматчевая безвыигрышная серия подопечных Синиши Михайловича совершенно неожиданной победой над «Интером» (1:0) в Милане.

    Вернувшись домой, «Болонья» сыграла вничью с «Дженоа» (1:0), а выезд в Рим в последнем матче завершился поражением от «Ромы» (1:2).

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    • В Серии А «Болонья» с 18 очками занимает 18-е место. Разница мячей 19-37, лучший бомбардир с 6 голами Федерико Сантандер.

    «Ювентус»

    Туринский клуб еще не потерпел ни одного поражения в Серии А, чего нельзя сказать про другие турниры.

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    В конце января подопечные Аллегри вылетели из Кубка Италии, крупно проиграв на выезде «Аталанте» (0:3) в четвертьфинале.

    Следующий матч тоже нельзя назвать успешным — в рамках чемпионата «Юве» на своем поле не справился с «Пармой» (3:3), упустив победу на последних минутах.

    Все прогнозы на Серию А

    Следующие да матча в чемпионате разозленная «Старая Синьора» выиграла со счетом 3:0, победив сначала «Сассуоло» в гостях, а затем «Фрозиноне» дома.

    В последнем матче Роналду и компания вновь испытали горечь поражения, уступив в Мадриде местному «Атлетико» (0:2) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

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  • 21/02/2019

    • В Серии А после 24 туров «Ювентус» возглавляет таблицу с 66 очками, разница мячей 52-15, лучший бомбардир Криштиану Роналду с 19 голами.

    В первом круге «Ювентус» дома победил «Болонью» со счетом 2:0, с тем же счетом он одолел «красно-синих» на выезде в рамках 1/8 финала Кубка Италии.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1,50, тогда как на ничью — 4,15, а на успех «Болоньи» — 6,75.

    Как говорится «бог троицу любит», «Ювентус» в этом сезоне два раза обыграл «Болонью» всухую, наш прогноз — туринцы сделают это и в третий раз.

    Вряд ли хозяевам удастся забить, а вот «Юве», разозленный еврокубковым поражением, может оторваться на сопернике. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,90 и «обе забьют — нет» за 1,70. 0

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    Прогноз на «Болонья» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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