«Болонья» — «Ювентус». Прогноз на матч 25 тура Серии А 24 февраля 2019 года

«Болонья»
Новый год «Болонья» начала домашним поражением от «Ювентуса» (0:2) в 1/8 финала Кубка Италии. Это поражение стало третьим подряд — перед новым годом «красно-синие» были биты «Лацио» (0:2) и «Наполи» (2:3).
В чемпионате Италии «Болонья» на выезде сыграла вничью со СПАЛом (1:1), после чего на своем поле была разгромлена «Фрозиноне» (0:4).
Прервалась восьмиматчевая безвыигрышная серия подопечных Синиши Михайловича совершенно неожиданной победой над «Интером» (1:0) в Милане.
Вернувшись домой, «Болонья» сыграла вничью с «Дженоа» (1:0), а выезд в Рим в последнем матче завершился поражением от «Ромы» (1:2).
В Серии А «Болонья» с 18 очками занимает 18-е место. Разница мячей 19-37, лучший бомбардир с 6 голами Федерико Сантандер.
«Ювентус»
Туринский клуб еще не потерпел ни одного поражения в Серии А, чего нельзя сказать про другие турниры.
В конце января подопечные Аллегри вылетели из Кубка Италии, крупно проиграв на выезде «Аталанте» (0:3) в четвертьфинале.
Следующий матч тоже нельзя назвать успешным — в рамках чемпионата «Юве» на своем поле не справился с «Пармой» (3:3), упустив победу на последних минутах.
Следующие да матча в чемпионате разозленная «Старая Синьора» выиграла со счетом 3:0, победив сначала «Сассуоло» в гостях, а затем «Фрозиноне» дома.
В последнем матче Роналду и компания вновь испытали горечь поражения, уступив в Мадриде местному «Атлетико» (0:2) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.
В Серии А после 24 туров «Ювентус» возглавляет таблицу с 66 очками, разница мячей 52-15, лучший бомбардир Криштиану Роналду с 19 голами.
В первом круге «Ювентус» дома победил «Болонью» со счетом 2:0, с тем же счетом он одолел «красно-синих» на выезде в рамках 1/8 финала Кубка Италии.
Прогноз
Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1,50, тогда как на ничью — 4,15, а на успех «Болоньи» — 6,75.
Как говорится «бог троицу любит», «Ювентус» в этом сезоне два раза обыграл «Болонью» всухую, наш прогноз — туринцы сделают это и в третий раз.
Вряд ли хозяевам удастся забить, а вот «Юве», разозленный еврокубковым поражением, может оторваться на сопернике. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,90 и «обе забьют — нет» за 1,70. 0