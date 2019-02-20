«Атлетико» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 20 февраля 2019 года

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» будет принимать «Ювентус». Встреча пройдет на «Ванда Метрополитано» 20 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Атлетико» — «Ювентус».

«Атлетико»

«Атлетико» потерпел два поражения во всех турнирах за 22 матча. В предыдущий раз дружина Диего Симеоне проигрывала еще 24 октября дортмундской «Боруссии» в Лиге чемпионов.

Эти неудачи случились в позапрошлом туре Примеры и за тур до этого против «Бетиса» (0:1) и «Реала» (1:3) соответственно. Из-за этого команда потеряла второе место в чемпионате, уступив его соседям по городу.

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Тем не менее, в минувшем туре «Матрасники» воспользовались осечкой королевского клуба и снова поднялись на вторую строчку. Командой, которая позволила мадридцам вернуться к победам стал «Райо Вальекано» (1:0).

«Ювентус»

«Ювентус» уверенно лидирует в чемпионате Италии. У команды 66 очков, что на 13 пунктов больше, чем у ближайшего преследователя — «Наполи».

Таким образом, это позволяет немного расслабиться, учитывая, что в команду еще ждет нервная борьба в Лиге чемпионов. Теперь Массимилиано Аллегри может чаще беречь лидеров в поединках Серии А, дабы те подходили свежими к поединкам еврокубка.

В предыдущих 12 матчах во всех турнирах «Старая Синьора» проиграла только раз. Сенсационное поражение «бьянконери» со счетом 3:0 нанесла «Аталанта» в рамках Кубка Италии.

Прогноз на «Атлетико» — «Ювентус»

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,70, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,80, а ничья — в 3,10.

Рекомендуем поставить на то, что первый тайм закончится вничью, а матч в итоге выиграет «Ювентус» за 6,00. 0