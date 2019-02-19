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    «Лион» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 19 февраля 2019 года

    Лига чемпионов Лион Футбол Франции Барселона Футбол Испании
    Прогноз на «Лион» — «Барселона»
    Серхио Бускетс
    В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» будет принимать «Барселону». Встреча пройдет на «Парк Олимпик Лионне» 19 февраля. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Лион» — «Барселона».
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    «Лион»

    «Лион» начал 2019 год не слишком убедительно, но затем выдал серию из пяти побед подряд (в том числе над ПСЖ), которая прервалась неожиданным гостевым поражением от «Ниццы» (0:1).

    После этого подопечные Брюно Женезьо со счетом 2:1 обыграли во французской лиге «Генгам».

    Отметим, что «Лион» добивается результата достаточно прагматично. При шести победах в семи последних матчах команда ни разу не забила больше двух голов и лишь в одном случае выиграла с разницей в два мяча.

    В чемпионате Франции «Лион» идет на третьей строчке. У команды в активе 46 очков после 25 матчей, 40 забитых и 28 пропущенных мячей. Ближайшего преследователя «Марсель» лионцы опережают на 6 очков, а от «Лилля» отстают на 3 очка, имея на матч больше.

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    • В плей-офф ЛЧ «Лион», напомним, вышел со второго места в одной группе с «Манчестер Сити», «Шахтером» и «Хоффенхаймом». Французский клуб набрал 8 очков, на 2 балла опередив украинскую команду. В плей-офф «Лион» вышел во многом благодаря тому, что набрал очки в обоих матчах с «Ман Сити» (победа плюс поражение), а также ни разу в шести матчах не проиграл (пять ничьих).

    В матче против «Барселоны» «Лиону» придется обходиться без дисквалифицированного Набиля Фекира.

    «Барселона»

    «Барселона» в феврале выдала серию из трех ничейный результатов кряду. Каталонский клуб разошелся миром с «Валенсией» (2:2) и «Атлетиком» (0:0) в чемпионате Испании, а также с «Реалом» — в домашнем полуфинале Кубка Испании (1:1).

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    После этого подопечные Эрнесто Вальверде прервали неубедительную серию, минимально обыграв «Вальядолид» — 1:0. Единственный гол удалось забить с пенальти, который реализовал Лео Месси.

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    • В таблице Примеры «Барселона» сохраняет первое место. Каталонцы набрали 54 очка в 24-х турах и на семь очков опережают ближайшего преследователя «Атлетико». «Барса» — лучшая в лиге по забитым голам (61) и третья по пропущенным (23).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Напомним, «Барселона» уверенно прошла свою группу ЛЧ. Каталонцы ни разу не проиграли, набрали 14 очков из 18 возможных и обошли «Тоттенхэм», «Интер» и ПСВ.

    Каталонцам в игре с «Лионом» не поможет Артур, который восстанавливается после травмы.

    Прогноз

    На победу «Лиона» букмекеры дают коэффициент 4,40, на ничью — 4,10, а на выездной успех «Барселоны» — 1,77.

    «Лион», безусловно, не мальчик для битья и дома попытается внести интригу в противостояние. Однако «Барселона» закономерно является фаворитом и попытается уже в первой игре во многом определить судьбу путевки в четвертьфинал.

    Наш прогноз на матч — победа «Барселоны» с коэффициентом 1,77. Также можно поставить на тотал меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,65. 0

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    Прогноз на «Лион» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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