«Гамбург» — «Нюрнберг». Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Германии 5 февраля 2019 года

Во вторник, 5 февраля, состоится поединок 1/8 финала Кубка Германии между командами «Гамбург» и «Нюрнберг». Встреча будет проводиться на стадионе «Фолькпаркштадион». Начало в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Гамбург» — «Нюрнберг».

«Гамбург»

В этом сезоне «Гамбург» играет во втором дивизионе. На данный момент команда занимает первую позицию в Бундеслиге 2. Если дела пойдут так и дальше, то коллектив обязательно выйдет в высшую лигу.

С конца сентября «динозаврам» удавалось не проигрывать и в большинстве встреч побеждать. В трех последних играх, проводившихся до перерыва, «Гамбург» дважды выиграл и один раз уступил. Речь идет о поединках в чемпионате с «Падерборном», «Дуйсбургом» и с командой «Хольштейн Киель».

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В конце января у хозяев был матч с «Зандхаузеном», который удалось выиграть со счетом 2:1. В прошлый раз «черно-синие» на выезде встречались с «Арминией» (2:0).

В Кубке Германии «Гамбург» начал с 1/32 финала. Со счетом 3:5 была добыта победа над «Эрндтебрюком». В 1/16 турнира «горожан» принимал «Вехен» (0:3).

По итогам прошедших матчей лучшим бомбардиром команды является футболист Ласогга. У него 9 голов в 14 играх. В Кубке игрок забил 4 из 8 мячей «Гамбурга».

Травмированных в составе нет, поэтому 5 февраля на поле выйдут все основные исполнители.

«Нюрнберг»

У «Нюрнберга» все очень плохо. Гости находятся на предпоследнем месте в Бундеслиге 1 и пока что предпосылок для улучшения ситуации не видно.

В официальных встречах команда не побеждает с 7 октября. Исключением может служить поединок с клубом «Ганза» в Кубке, но там «Нюрнберг» добыл победу только после серии пенальти.

К слову, это был второй кубковый матч для гостей в нынешнем сезоне и они его чуть не проиграли. На 90-й минуте игры «славные» все же сравняли счет и перевели все действо в дополнительное время.

Сюда стоит добавить статистику последних 6 матчей команды. В 5 из них «Нюрнберг» потерпел поражение. Только в прошлом выступлении удалось зацепиться за один пункт. Это был домашний матч чемпионата Германии с «Вердером» (1:1).

Для кое-какого оправдания можно отметить, что соперник «Гамбурга» остался непобежденным в 5 последних играх Кубка страны.

Прогноз

Фаворитом встречи считается именно «Гамбург» — 2,12 против 3,50. На ничью дается коэффициент 3,35.

В последний раз команды встречались в 2014 году. Тогда в Гамбурге была зафиксирована победа хозяев со счетом 2:1. «Гамбург» не проигрывает «Нюрнбергу» в 10 из 11 прошлых домашних матчей. Все-таки «горожане» выглядят сейчас лучше, поэтому они вызывают больше симпатий. Наш прогноз — победа «Гамбурга». 0